Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii USR vor aborda, la intalnirea cu membrii Comisiei de la Venetia, si problema modificarii Codurilor penale, chiar daca, formal, nu fac obiectul intalnirii, a declarat, miercuri, deputatul USR Stelian Ion. "Am fost anuntati in aceasta dimineata de catre Florin Iordache ca exista intalnirea…

- Comisia parlamentara speciala pentru legile justiției, condusa de Florin Iordache, a adoptat, astazi, un raport de modificare a Codului de Procedura Penala. Parlamentarii au eliminat din varianta adoptata de Senat mai multe articole declarate neconstituționale de CCR.Citește și: Elena Udrea…

- Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat marți, la dezbaterile legate de codurile penale, ca membrii Comisiei de la Veneția nu sunt „Mesia”.Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut amanarea dezbaterilor pana dupa vizita oficialilor Comisiei…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți ca partidul pe care il reprezinta intenționeaza sa trimita mai multe plangeri la Curtea Constituționala a Romaniei.Citește și: In plin razboi pe justiție, Klaus Iohannis se intalnește cu oficialii Comisiei de la Veneția "Suntem pregatiți…

- Scrisoarea lui Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE catre Hans van Baalen, președintele European al ALDE: ”Așa cum știți, in ultimele șase luni a existat o comunicare intensa intre Grupul ALDE din Parlamentul European și Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE Romania. In paralel, o…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, referitor la afirmatiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, ca exista din partea partenerilor externi "o constanta a mesajului de aparare a justitiei" si o cerinta "fundamentala" pentru Romania de a respecta recomandarile Comisiei…

- Deputatul PNL Ionut Stroe, unul dintre alesii care reprezinta Romania la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), va explica, la Adevarul Live, de la ora 15.00, cum a reusit PNL sa sesizeze Comisia de la Venetia pe subiectul Sectiei speciale pentru magistrati. E posibil ca aceasta sectie…

- ”Pentru noi este important cum vor fi tratate dosarele inchise, in contextul in care se dorește atacul prin recurs in anulare a tuturor cazurilor judecate la Inalta Curte de Casație și Justiție in ultimii patru ani. Intr-o astfel de situație se poate ajunge la repetarea tuturor proceselor, fapt ce…