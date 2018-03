Stiri pe aceeasi tema

- ”Dupa Congresul PSD de sambata eu și foarte mulți alți membri de partid care am semnat adeziune pentru un partid social-democrat, realizam ca valoriile, principiile la care am aderat nu mai sunt valabile, PSD. PSD nu e mai nimic din tot ce era in momentul in care am intrat in partid. Deci astazi,…

- Accesul la serviciile de creditare „nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor”, ci este „un serviciu eminamente comercial”, a declarat luni prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. „In contextul…

- Proiectul de lege prin cara se dorește limitarea valorii recuperabile a creantelor cesionate prin iertarea neconditionata a unei parti din datoria debitorilor ar putea duce la indisciplina financiara, avertizeaza Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). …

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi Legea privind combaterea ambroziei, informeaza Administratia Prezidentiala.Deputatii au dat unda verde, pe 6 februarie, cu 264 de voturi pentru si o abtinere, proiectului de lege privind combaterea ambroziei - considerata ca fiind planta cea mai…

- Intoarsa in tara de urgenta, cantareata s-a lovit de realitatea crunta din spitalele din Romania. Alexandra Stan a fost nevoita sa lase traiul tihnit din Statele Unite pentru a se intoarce in tara, unde tatal sau se afla in stare grava la spital. Conditiile de spitalizare, insa, au socat-o pe cantareata…

- Comisia Europeana va decide maine daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane, afirma surse europene citate de agentia ANSA.

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- ♦ Bancile europene au platit 125 mld. dolari in 2017 catre autoritatile bancare americane. Marile banci americane si europene au platit nu mai putin de 345 miliarde de dolari sub forma de penalitati financiare in perioada 2009-2017, potrivit Les Echos. Cea mai mare parte din aceasta…

- Proiectul legislativ a trecut, insa a fost scantei la Senat. Iata argumentele pe care liberalul Iulian Dumitrescu le-a avut in incercarea de a bloca legea: " PNL nu susține aceasta inițiativa legislativa. Intrucat este inițiata de un coleg de-al nostru imi revine placerea sa explic motivele…

- Premierul Viorica Dancila spune ca eurodeputata socialista portugheza Ana Gomes a avut declaratii neinspirate cand a spus ca raportul lui Tudorel Toader e un pretext pentru a respinge anticoruptia. Mai mult, Dancila a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, pentru modul in care isi defaimeaza tara.…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- Astazi, tot mai multe femei sunt selectate in funcții de conducere in cadrul companiilor și iau decizii cu care, in trecut, se laudau doar barbații. Intre femeile de succes din Romania se afla și Angela Crețu, foarte prezenta in industria frumuseții.

- Romania are cel mai ridicat nivel de dezechilibru macroeconomic din 2012 pana in prezent, iar aceasta pentru ca nu se mai fac reforme, sustine Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Aceasta crestere (economica - n. r.), din nefericire, s-a facut pe o dinamica lenta…

- Patronatul Creditului IFN (PCIFN) este de parere ca impunerea unui plafon maximal pentru dobanzile efective anuale (DAE) in cadrul creditului de consum si ipotecar in contextul actual macroeconomic va induce efecte negative si nedorite consumatorului, prin scaderea accesibilitatii la finantare,…

- Acum opt ani, Victor Ponta era ales președintele PSD. Fostul premier a ținut sa rememoreze momentul pe pagina sa de Facebook, fara sa evite sa critice actuala conducere a partidului. „In urma cu exact 8 ani ( 20 Februarie 2010) colegii din PSD m-au ales in urma unei competitii deschise si…

- La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in sala de judecata ca se considera nevinovat si ca nu s-a folosit de influenta politica pentru a obtine beneficii. 'Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea mea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care…

- Denisa Nechifor a anuntat ca este dispusa plece din Romania, alaturi Rania, fetita ei si a lui Adrian Cristea. Adrian Cristea, RUINAT. Decizie SOC luata de fotbalist pentru A SUPRAVIETUI "Imi doresc foarte mult sa plec undeva cu copilul meu. In primul rand pentru educatia ei si apoi…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, dar cu toate acestea exista in continuare judete in care rata somajului este de peste 10%, ceea ce inseamna ca unu din zece locuitori apti de munca nu lucreaza, scrie Ziarul Financiar. In Vaslui, de exemplu,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde provin.Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu acestea, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lanseaza un atac extrem de dur la adresa președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, dupa ce acesta a avertizat Romania pe tema legilor justiției. Șerban Nicolae considera ca amenințarea lui Juncker este ”ridicola și ușor etilica”.

- Parlamentarul social-democrat Marius Budai a anuntat ca persoanele cu venituri mai mici de 2.500 lei vor beneficia de servicii bancare gratuite. Potrivit Legii 258/2017, adoptata de Parlament in decembrie 2017, consumatorul vulnerabil este persoana al carei venit lunar nu depaseste echivalentul…

- Implicarea marilor companii tehnologice in serviciile bancare pune in pericol stabilitatea financiara, iar marile grupuri de tehnologie americane si chineze ar trebuie sa se supuna acelorasi reglementari ca si bancile, considera sefii unor mari institutii financiare din Europa, relateaza Financial…

- O profesoara de la o scoala din Romania reuseste sa tina lectiile pe calculator si sa resolve testele cu ajutorul telefoanelor mobile. Aplicatiile sunt oferite de catre un gigant IT, fiind studiate de catre dascal prin intermediul unei platforme online.

- „Am discutat despre depunerea unei motiuni simple impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Motivele sunt evidente. Mediul privat, acele derogari de la ordonanta 82 de la Legea dialogului social prin care s-a incercat obligarea mediului privat sa creasca salariile in valoare bruta astfel…

- Egoismul, superficialitatea, minciuna si oboseala. Sunt cele mai mari obstacole pe care Romania trebuie sa le depaseasca, intr-o perioada in care este marcata de o „criza” in ceea ce priveste credinta, crede Arhiepiscopul Bisericii Catolice, Ioan Robu. Si-a intors Dumnezeu fata de la noi? „Cred ca raspunsul…

- Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, conform unui proiect de lege ce va fi depus luna viitoare de catre deputatul PNL Adriana Saftoiu. Limbajul semnelor ar putea deveni limba oficiala, ceea ce presupune ca fiecare autoritate publica sa asigure un interpret care sa ajute persoanele in nevoie…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Bogdan Chiri­toiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat ca toate co­mi­sioanele si dobanzile per­ce­pute atat la depozite si la cre­dite sunt mai mari decat in majoritatea tarilor din UE. Asta in condițiile in care, mai spune Bogdan Chirițoiu, la alte sec­toare din economie nu e asa.…

- “In conformitate cu OUG nr. 64/2001, propunerea de buget pentru anul 2018 prevede repartizarea unui procent de 90% din profitul contabil distribuibil catre actionari Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta actiune din BET in 2017,…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est ale caror populatii vor scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a publicat luni seara, pe site-ul ministerului, proictul de ordonanța de urgența prin care termenul de depunere a declarației 600 va fi prelungit pana la data de 1 martie. Proiectul a intrat astfel in dezbatere publica și ar putea fi adoptat in urmatoarea ședința de…

- Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul Victoria, ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose cu cateva ore inainte.

- Prin Legea 258/2017, publicata deja in Monitorul Oficial, clienții bancilor nu vor mai trebui sa plateasca o serie de comisioane bancare, incepand din data 27 ianuarie 2017. Vor disparea, astfel, comisioanele percepute pentru deschiderea și inchiderea unui cont bancar de plati cu servicii de baza,…

- Peste 10.300 de imbolnaviri cu rujeola s-au inregistrat, in Romania, de la inceputul epidemiei, in ultima saptamana raportata fiind 28 de noi cazuri raportate in 7 judete si in municipiul Bucuresti astfel:PRAHOVA – 6, BRAILA – 5, MUN. BUCURESTI – 5, CALARASI – 4, CONSTANTA – 3, IALOMITA – 3, DAMBOVITA…

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- Lipsa de predictibilitate a atins cota maxima a ultimilor 15 ani! Aceasta consuma foarte multe resurse, iar costurile sunt suportate de intreaga societate, sustine presedintele Raiffeisen Bank, Steven van Groningen. bancherul pe care nimic nu il mai surprinde in Romania! El sustine ca, in aceasta…

- Mircea Sandu considera ca e momentul potrivit ca Hagi sa semneze un angajament cu o echipa din strainatate: "Din punctul meu de vedere Hagi trebuie sa plece. El in Romania nu poate sa obtina mai mult decat a obtinut acum, vorbesc de club, ca antrenor de club, a iesit campion. E momentul in care el…

- Asociatiile INACO - Initiativa pentru Competitivitate si "Tine de noi", impreuna cu Fundatia Hanns Seidel - Romania, organizeaza luni o dezbatere pe tema bugetului pe anul 2018. "Asociatiile 'Tine de Noi' si INACO lanseaza o ampla dezbatere dupa modelul constituit de experienta britanica din cadrul…

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a avut joi o intrevedere cu seful Apararii din Grecia, amiralul Evangelos Apostolakis, pe agenda discutiilor, la care a participat si seful SMA, generalul Nicolae Ciuca, fiind incluse subiecte legate de cooperarea in domeniul apararii, in context bilateral si in cadrul…

- Momente incarcate de emoție miercuri seara in Capitala Romaniei. Mașina care a transportat trupul Regelui Mihai de la Castelul Peleș catre Palatul Regal a trecut pe sub Arcul de Triumf in aplauzele a sute de oameni, care au dorit sa-i aduca un ultim omagiu Majestații Sale. Momentul are o semnificație…

- Reprezentanții Poliției Capitalei au declarat ca nu s-au mai confruntat cu astfel de cazuri in Romania, dupa ce o femeie a impins in fața metroului o tanara care și-a pierdut viața."Suspecta a fost reținuta cu propunere de arestare preventiva. Nu s-a opus, a fost luata și condusa la audieri.…