Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- Prin aceasta Declarație, Parlamentul Romaniei recunoaște drept legitima dorința exprimata de cetațenii din Republica Moldova prin care doresc unirea.De asemenea, Parlamentul Romaniei și-a exprimat deschiderea de a veni in intampinarea „oricarei manifestari organice de reunificare”.Presedintele Senatului,…

- Unul din cei mai activi parlamentari buzoieni in materie de propuneri legislative este si senatorul PMP Dorin Badulescu. Iata ultimele 3 proiecte propuse spre aprobare: 1. B103/2018 - Propunere legislativa privind intretinerea animalelor de serviciu scoase din functiune si care au apartinut institutiilor…

- Reducerea contributiilor afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea.…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) atrage atenția ca, în cel mai recent raport de tara privind evolutia economica a României, Comisia Europeana critica ferm reducerea contributiei virate Pilonului

- Nu mai este nevoie de Dracula sau de povestile cu vampiri, pentru ca orasul Cluj-Napoca sa atraga milioane de turisti. Asta scrie celebra revistă Vogue, după ce o jurnalistă renumită pentru reportajele turistice, făcute în toate colţurile lumii a stat 3 zile în…

- Romania a inregistrat progrese semnificative in lupta impotriva coruptiei, dar acestea trebuie sa continue, in contextul in care reducerea coruptiei va ajuta Guvernul sa obtina venituri mai mari si sa cheltuie mai eficient banii publici, se arata in raportul publicat vineri de Fondul Monetar International…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…

- Banca Naționala a Romaniei s-a apucat de educație financiara chiar cand criza din 2008 ajungea la apogeu, iar romanii deja iși luasera credite de nevoi personale și ipotecare la maximumul posibil. „Noi implinim in acest an, 10 ani de cand facem educație financiara aici la BNR”, a declarat Mugur Isarescu,…

- Bancile trebuie sa se ocupe de educatia financiara a propriilor clienti, iar asociatiile financiar-bancare trebuie sa promoveze principii de creditare corecta inclusiv prin sanctionarea membrilor care nu le respecta, inclusiv cu excluderea din asociatie, a spus Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul…

- Accesul la serviciile de creditare „nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor”, ci este „un serviciu eminamente comercial”, a declarat luni prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. „In contextul…

- Risipa alimentara este o realitate demonstrata de cifre si experimentata de fiecare persoana in parte. Un raport al Uniunii Europene arata ca cele mai multe deseuri alimentare provin din gospodarii (53%), la care se adauga 19% din procesarea alimentelor si 12% din serviciile alimentare. Chiar daca Romania…

- Intebat cum vede mișcarea unionista din Republica Moldova și declarațiile pentru unire pe care le-au semnat aproximativ 70 de primari din spațiul moldav și daca este fezabil proiectul reunificarii celor doua maluri ale Prutului, Andi Cristea a spus: "Intr-o oarecare masura, este normal sa existe…

- Se schimba radical regimul impozitelor pe venit si CAS Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru…

- Revolutia fiscala este o nebunie pe care nu a inteles-o nimeni nici pana astazi si suntem cu totii bulversati, dar nimeni din Guvern nu poate sa explice de ce s-a facut acest lucru, a declarat, marti seara, in cadrul primei intalniri lunare din 2018 a membrilor Camerei de Comert Romano-Germane (AHK…

- Asociația InfoCons a realizat recent un studiu asupra medicamentelor/suplimentelor alimentare tip pulbere pentru soluție orala și a suplimentelor alimentare impotriva racelii și gripei. Au fost analizate 17 produse ale unor diferite firme. Sunt o serie medicamente, unele cu o foarte cerute, care au un…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, da asigurari ca Romania nu ar putea fi afectata de o noua criza economico-financiara, cum s-a intamplat dupa 2009. In plus, acesta sustine ca actualul Guvern si PSD nu vor lua niciodata decizia de a taia din veniturile romanilor, ci "mai degraba isi taie el o…

- "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele nefaste ale involutiei si balbelor coalitiei PSD-ALDE din domeniul fiscal asupra veniturilor, a caror dinamica se pastreaza sub dinamica Produsului Intern Brut. Veniturile totale ale bugetului general consolidat scad ca pondere in PIB de…

- Executia bugetara pentru luna ianuarie arata "efectele nefaste ale balbelor coalitiei PSD-ALDE" din domeniul fiscal asupra veniturilor, potrivit unei analize publicate pe site-ul Platformei Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos. "Executia bugetara pentru luna ianuarie 2018 arata efectele…

- OUG care permite primariilor sa taie banii din investiții pentru salarii, pe masa Guvernului Guvernul ar putea adopta in ședința din 1 martie o ordonanța de urgența prin care le permite primariilor sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Proiectul prin care primariile…

- Iridex Group Import Export, lider în tehnologii de mediu, de gestiune a deșeurilor, construcții civile și industriale, îmbunatațiri funciare, proiectarea și operarea de depozite ecologice municipale, anunța rezultatul vizitei la depozitul ecologic de la Chiajna a reprezentanților Consiliului…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Antreprenorii și companiile din Romania și-au indreptat din ce in ce mai serios atenția spre Blockchain in ultima perioada, mai ales dupa ce peste 5.6 miliarde de dolari au fost investiți in startup-uri bazate pe criptomonede in anul 2017. De altfel, primul ICO romanesc a fost finalizat cu succes, consemnand…

- Gigi Becali a precizat ca se referea la calitatile de portar ale lui Balgradean atunci cand l-a numit "maimuta". Gigi Becali a dat afara UN TITULAR de la FCSB. Jucatorul n-a fost luat la ROMA "Duckadam, il consultam, dar l-am vazut ca zice ca Ramniceanu e foarte bun porrtar. M-am interesat…

- Ministerul de Finante asteapta ca autoritati precum Banca Nationala si Autoritatea de Supraveghere Financiara sa ia pozitie privind criptomonedele, pentru ca aceste castiguri reprezinta venituri din alte surse, sustine Alex Milcev, partener, lider al departamentului de Asistenta Fiscala, EY Romania,…

- Fostul presedinte al LPF, Dumitru Dragomir, a analizat derby-ul Dinamo - FCSB, 2-2. Cel poreclit "Oracolul din Balcesti" pentru faptul ca anunturile sale se adeveresc in timp a lansat acum o noua ipoteza. A explicat de ce Dinamo nu merita sa se califice in primele sase echipe, acolo unde…

- "Sub conducerea mea nu vor fi taxe si impozite noi si nici nu vor creste actualele taxe", a declarat Orlando Teodorovici la scurt timp dupa preluarea mandatului de ministru de Finante. Intr-o declaratie facuta vineri, 16 februarie, ministrul de Finante anunta ca a pus gand rau PFA-urilor. Teodorovici…

- Administratia Judeteana a Finantelor Publice Alba organizeaza joi, 15 februarie, o intalnire dedicata contribuabililor pentru a oferi clarificari si indrumari referitoare la impozitarea veniturilor microintreprinderilor si servicii oferite de ANAF – SPV persoane fizice si juridice. Intalnirea va avea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca va milita pentru ca parintii sa fie obligati prin lege sa se informeze cu privire la vaccinarea copiilor, iar daca refuza acest lucru, sa plateasca o amenda care va finanta sistemul de sanatate. "Parerea mea este ca noi trebuie sa informam parintele.…

- Ministerul Finantelor nu vrea sa impoziteze Biserica, dar cauta solutii de finantare pentru zona sociala, in conditiile in Romania are o situatie neplacuta pe aceasta zona, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.

- 2018 este un an pentru stabilirea prioritaților investiționale și a comasarii reglementarilor intr-o singura lege a Turismului, este de parere Bogdan Trif, noul ministru al Turismului. Reducerea birocrației este o alta prioritate a acestuia.

- Blocul Național Sindical, confederație sindicala reprezentativa la nivel național, anunța printr-un comunicat ca a finalizat un instrument juridic care poate fi folosit de catre orice angajat din Romania care dorește sa-și recapete, in fața instanțelor de judecata, pierderile salariale suferite, incepand…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Impozitarea veniturilor Bisericii nu iese de pe agenda lui Eugen Teodorovici, care ajuns din nou ministru de Finante spune chiar ca este o „sursa de inspiratie pentru Patriarh”.Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea…

- Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea Fericitul „ar putea sa spuna ce crede, eu ii spun ce stiu si aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspira din ceea ce spun eu. Sunt o sursa de inspiratie pentru Patriarh”, a adaugat ministrul…

- Guvernul va propune modificarea cotei TVA de la 19% la 18%, incepand cu 1 ianuarie 2019, se arata in noul program de guvernare ce va fi prezentat Parlamentului de Cabinetul condus de Viorica Dancila, potrivit publicației Profit.ro. Cu o cota a taxei pe valoarea adaugata de 18%, Romania va avea a doua…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Tariceanu: Nu vor fi taxe si impozite noi; Formularul 600 trebuie modificat substantial Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Guvernul care va fi investit nu va introduce noi taxe si impozite și ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca in termen de maxim…

- Galațenii au plecat la protestul din București pentru apararea legilor justiției. O parte dintre protestatari, inarmați cu steaguri și banere, au plecat cu un autocar in jurul pranzului. Au fost insa și oameni care au plecat cu mașinile personale. Pe langa banerele și steagurile pregatite, galațenii…

- In decretul publicat miercuri in Monitorul Oficial se arata ca "se desemneaza doamna Viorica Dancila in calitate de candidat la functia de prim-ministru pentru a cere votul de incredere al Parlamentului asupra programuljui si listei noului guvern potrivit art 103 (alin.2) din Constitutia Romaniei,…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Impartirea banilor de la bugetul de stat este un subiect de nemultumire in fiecare an. Judetele din vestul tarii sunt nemultumite ca Bucurestiul le ia prea multi bani pentru a subventiona...

- Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ. Avertizeaza insa ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste…

- Vrei sa știi mai multe despre impozite și taxe in general sau te intereseaza un anumit aspect legat de impozite și taxe? Pe platforma TAXEDU sunt disponibile jocuri, activitați de e-learning și multe alte resurse pe aceasta tema, structurate pe grupe de varsta (9-12 ani, 13-17 ani, tineri) și profiluri…

- Economia globala este asteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curenta, o trendinta similara urmand a avea si economia Romaniei, estimeaza PwC.

- Cota de impozitare a veniturilor va scadea de la 16% la 10%, firmele vor functiona dupa regului noi, apare o noua taxa auto, iar salariul minin creste, la fel ca si amenzile. Cateva dintre schimbarile care ne vor influenta din 2018: - Contributiile de asigurari sociale, CAS-ul, vor…

- Romania va incheia anul 2017 cu o creștere economica record – aproape de 7%, potrivit unor estimari ale analiștilor. Aceștia vorbesc insa de o creștere economica periculoasa avand in vedere ca este bazata in mare parte doar pe consum. Guvernul pare sa fi uitat complet de investițiile publice, considerate…