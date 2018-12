Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 1-1 (0-1), vineri seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Banie, in primul meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Oaspetii...

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat marti un amendament la OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, potrivit caruia se suspenda permisul de conducere la acumularea a 45 de puncte, si nu la 15, cum prevede legislatia in vigoare, potrivit Agerpres.Citeste si Mariana…

- Fostul patron al echipei FC Vaslui, Adrian Porumboiu, apreciaza decizia conducerii dinamoviste, care l-a readus in Liga 1 Betano pe Mircea Rednic, scrie Mediafax."Rednic e un antrenor foarte bun si sunt convins ca daca s-a dus la Dinamo in conditiile astea ajunge in playoff. E incotestabil.…

- FCSB va juca in Liga 1 Betano duminica, de la ora 21:00, cu trupa lui Mangia, dar antrenorul ros-albastrilor are mari probleme in defensiva. Va trebui sa caute o solutie de compromis in aparare fiindca liderul Mihai Pintilii nu va mai juca in acest an din cauza accidentari suferite...

- Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, in partida susținuta sambata seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in compania echipei AFC Hermannstadt, contand pentru etapa a 11-a din Liga I, și și-a dezamagit susținatorii. Oaspeții au deschis scorul in urma unei greșeli ...

- Antrenorul nou-promovatei Hermannstadt, Alexandru Pelici, a spus ca echipa nu poate merge asa la nesfarsit, dupa ce infrangerea cu FCSB a reprezentat al cincilea esec consecutiv din Liga 1 Betano.

- In conditiile in care anual in Romania mor in jur de 2000 de persoane iar alte 8000 sunt ranite grav in urma accidentelor de circulatie (www.politiaromana.ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-rutiera/statistici), in conditiile in care nu este zi fara o stire despre vreun accident rutier,…

- Italianul Devis Mangia a prefatat meciul din etapa a 9-a, pe care echipa sa, Universitatea Craiova, il va sustine sambata, de la ora 21, cu Viitorul, pe arena “Ion Oblemenco” din Banie, in etapa a 9-a a Ligii 1 Betano.