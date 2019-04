Florin Cujba, antrenor de fitness și autorul carții Metoda Eleven, a dezvaluit pentru Unica cateva detalii prețioase din culisele unui stil de viața sanatos. De asemenea, pentru ca Sarbatorile Pascale se apropie, am discutat cu Florin Cujba și despre imprudențele alimentare care ne pot costa silueta in aceasta perioada. Unica.ro: Ce inseamna pentru tine stil de viața sanatos? Cum l-ai defini? Florin Cujba: Stilul de viața sanatos implica 5 arii majore care trebuie luate in calcul: Intre 9-12 ore de odihna Sanatatea mentala Sanatatea fizica Alimentația Mediul inconjurator Fiecare din componentele…