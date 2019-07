Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine la GSP LIVE, in fiecare dimineața, de luni pana vineri, de la 09:01. In aceasta dimineața, Costin Ștucan il are invitat pe Vlad Nedelea și comenteaza impreuna primele rezultate din noul sezon de Liga 1, victoria Simonei Halep de la Wimbledon, dar și cele mai noi știri din lumea…

- Luni, de la 09:01, Costin Ștucan il va avea invitat pe Claudiu Vaișcovici la GSP LIVE. Claudiu Vaișcovici are 125 de meciuri in Liga 1, timp in care a reușit sa marcheze de 68 de ori. Inregistreaza 18 meciuri și 5 goluri in cupele europene pentru Dinamo, formație cu care a cucerit eventul in sezonul…

- Bogdan Gavrila vine la GSP LIVE in aceasta dimineața, de la 09:01. In prezent, Bogdan Gavrila evolueaza in Malta, pentru FC Valletta. Fostul fotbalist din Liga 1 a evoluat pentru formații precum Chindia Targoviște, Oțelul Galați, Petrolul Ploiești și Poli Iași. In sezonul 2016-2017, Gavrila a bifat…

- Petre Grigoraș e invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea din aceasta dimineața, de la 09:01. Grigoraș are un titlu ca jucator in sezonul 1993-1994 cu Levski Sofia și peste 200 de meciuri in Liga 1. A antrenat Farul Constanța, Oțelul Galați, Poli Iași, Pandurii Targu Jiu, CFR Cluj și ASA Targu Mureș.…

- Daniel Isaila vine la GSP LIVE, vineri dimineața, de la 09:01. Isaila are 149 de meciuri in Liga 1 pentru Rapid și FC Brașov, echipe la care a prins și 4 dueluri in Cupa UEFA. Dupa ce a fost secundul lui Razvan Lucescu la FC Brașov, acesta a devenit principal in sezonul 2010-2011, pentru ca mai apoi…

- Costin Ștucan il are invitat pe jurnalistul Lucian Lipovan și vor analiza impreuna primul duel al "tricolorilor" din Grupa C. De la ora 19:00 suntem live intr-o ediție speciala GSP LIVE, dedicata partidei "naționalei" lui Mirel Radoi impotriva Croației. Cei doi jurnaliști vor avea intervenții inainte,…

- Costin Ștucan il va avea invitat vineri dimineața la GSP LIVE pe Florin Motroc, cel mai longeviv antrenor din Golf. Antrenorul de 51 de ani a activat in ultimele doua decenii in mai multe campionate din Orient, reușind sa obțina eventul de doua ori, in Iordania și Bahrain, și un total de 7 trofee pe…

- Ardelenii au pierdut cu 4-1 împotriva celor de la Râmnicu Vâlcea, în timp ce Craiova a pierdut 5-2 împotriva celor de la CFR Cluj în etapa finala. În urma rezultatelor înregistrate în ultima runda, Universitatea Craiova a câstigat…