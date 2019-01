Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul liberal Florin Cițu susține ca un grup se folosește de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, parlamentarul solicitand intervenția instituțiilor statului. „Asta este ce cred eu. De doua zile primesc foarte multe mesaje si telefoane de la colegi din Palament, mass-media si oameni din…

- Parlamentarul liberal Florin Cițu susține ca un grup se folosește de ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, parlamentarul solicitand intervenția instituțiilor statului."Asta este ce cred eu. De doua zile primesc foarte multe mesaje si telefoane de la colegi din Palament, mass-media…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Cițu, susține ca PSD și ALDE au premeditat criza valutara pentru ca Romania sa-și vinda ieftin rezerva de aur, planul fiind primit de Liviu Dragnea.„Criza valutara este premeditata! Tinta- REZERVA VALUTARA a Romaniei. PSD+ALDE pe de-o parte striga ca pietele…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern, ca a solicitat tuturor structurilor de siguranta nationala informatii legate de criza din energie si verificarea unor informatii privind achizitii de energie electrica din alte tari. „Nimeni nu se poate juca cu independenta energetica…

- Bugetul anului 2019 va fi unul de criza, marcat de creșterea TVA, de reduceri la educație sau de inghețarea salariilor și indemnizațiilor pentru sectorul bugetar, susține senatorul liberal Florin Cițu pe pagina se de Facebook.„Bugetul de AUSTERITATE este construit dupa ce in 2018 economia…

- Liderul senatorilor PNL, Florin Citu, a afirmat, dupa adoptarea OUG privind masurile fiscale, ca Liviu Dragnea, Calin Popescu-Tariceanu, Darius Valcov si Eugen Teodorovici sunt „groparii Romaniei“, acestia recunoscand oficial criza. Citu mai anunta ca va initia discutii cu toti cei afectati de actul…

- Senatorul liberal Florin Citu a scris, vineri, pe Facebook, de ce crede ca datele privind economia Romaniei sunt manipulate, in conditiile in care Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, in aceeasi zi, evolutia pentru trimestrul al treilea precum datele semnal din noiembrie.

- Eugen Teodorovici, a confirmat, intr-o postare de sambata noapte pe Facebook, ca Romania a platit din datoria externa cu fonduri europene, așa cum acuza ieri senatorul PNL Florin Cițu, dar ministrul finanțelor afirma ca este vorba de "masuri luate in deplina conformitate cu regulamentele europene".