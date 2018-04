Florin Citu: Statul s-a imprumutat din ce in ce mai scump! Costul guvernarii, aruncat asupra generatiilor viitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Malaysia a convenit, in unanimitate, sa renunte la pedeapsa automata cu moartea in cazul traficantilor de droguri, insa decizia trebuie aprobata de Parlament inainte de a intra in vigoare, a anuntat luni un ministru citat de Channel News Asia, scrie digistiri.biz. Dupa ce legea va fi…

- Lovitura de teatru! Moștenitoarele Regelui Mihai au dat în judecata Ministerul Apelor și Padurilor. Majestatea Sa Margareta, Principesa Elena, Principesa Sofia, Principesa Maria și Irina Walker sunt decise sa recupereze banii pe care statul român

- Ignorand cu obstinație toate avertismentele opoziției și toate argumentele venite din mediul privat, Guvernul PSD-ALDE iși continua șirul acțiunilor orientate impotriva antreprenorilor și a mediului de afaceri, considera senatorul liberal Ioan Cristina. Dupa eșecul rasunator al revoluției fiscale, dupa…

- Suma ridicola obținuta de statul roman din redevențele pentru zestrea de resurse naturale: circa 272 mil. euro in 2017. Calitatea de actionar se dovedeste a fi mult mai banoasa pentru statul roman decat administrarea unuia dintre cele mai vaste portofolii de resurse de petrol si gaze la nivel european,…

- Statul roman va detine pachetul majoritar de actiuni la Santierul Mangalia si va forma un joint venture cu olandezii de la Damen, a anuntat joi Ministerul Economiei. Ministerul a renuntat astfel la dreptul de...

- Peste 300 de sindicalisti de la Santierul Naval Mangalia au protestat cateva ore joi, 22 martie, in fata Ministerului Economiei. Oamenii acuza guvernul de lipsa de viziune in legatura cu situatia companiei. Ministrul Economiei anunta ca au fost finalizate negocierile cu firma olandeza Damen. Statul…

- Printre cei care au facut scandal la Spitalul de Psihiatrie din Brașov, dupa ce un șofer a fost reținut și apoi internat in aceasta unitate medicala (amanunte AICI ), pe motiv ca el nu are acte și mașina cu care circula era radiata, și nici nu recunoaște statul roman, pentru ca este nascut viu și nu…

- Guvernul a decis astazi, printr-un Memorandum, stabilirea unui mecanism de crestere a competitivitații companiilor deținute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziție publica. Astfel, mecanismul instituit cuprinde un set de masuri in vederea promovarii concurenței intre…

- Statul roman va fi nevoit sa achite sume din ce in ce mai mari in contul datoriei publice, ceea ce ar pune o presiune foarte mare pe deficitul bugetar, aflat deja la limita de avarie, spune FMI....

- Senatorul PSD, Liviu Pop, a declarat, miercuri, ca nu SRI-ul l-a propulsat in Guvernul USL din 2012, ci un coleg de partid care ocupa functie de conducere in PSD, adaugand ca, inainte de a accepta functia de ministru, a discutat atat cu Victor Ponta, cat si cu Liviu Dragnea.

- Un fost ministru iese la rampa cu o reactie transanta, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul USL din 2012 s-a constituit in baza unei liste propuse de fostul sef al SRI George Maior. Senatorul social-democrat Liviu Pop a declarat miercuri ca nu SRI l-a propulsat in Guvernul USL din 2012, ci…

- Presedintele Coalitiei pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanasu, considera ca primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, "sfideaza" Guvernul si statul roman, refuzand sa arboreze si drapelul national al Romaniei de Ziua maghiarilor de pretutindeni, alaturi de insemnele comunitatii…

- Deputatul PMP de Timiș, Cornel Samartinean spune ca Guvernul nu pare deloc ingrijorat de degradarea continua a mediului economic și social din Romania, pe fondul scaderii dramatice a investitiilor si al diminuarii semnificative a puterii de cumparare a cetatenilor. Conform parlamentarului managementul…

- Rememorarea Holocaustului si educarea generatiilor viitoare in spiritul adevarului cu privire la acestei tragedii fac parte dintr-un obiectiv care vizeaza protectia valorilor democratice, combaterea antisemitismului si a discriminarii, arata mesajul Guvernului transmis, la Skopje, de viceprim-ministrul…

- In apropiere de București, la Targoviște, acolo unde se inalța falnic și acum, dupa sute de ani Turnul Chindiei, un parinte iși plange suferința. Tanți, așa cum o cunosc apropiații, mama tanarului impușcat la scaldat de ”calaul de pe balta” Alexandru Radulescu a povestit an exclusivitate pentru Libertatea…

- Comisia Europeana a prezentat saptamana trecuta Propunerea de Acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, care va avea loc la data de 30 martie 2019. Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 decembrie 2020, ceruta de Guvernul…

- Ministerul Finantelor a imprumutat astazi 500 milioane lei de la banci printr-o emisiune de certificate de trezorerie, in timp ce o a doua emisiune, de obligatiuni, in valoare de 100 milioane lei, a esuat din cauza pretului ofertat. Statul a plasat certificate de trezorerie cu discont intr-o…

- Teodorovici, despre recuperarea prejudiciilor: "Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie" Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca trebuie modificata legislatia in ceea ce priveste recuperarea prejudiciilor in dosarele penale, iar cei care au de acoperit prejudicii…

- Senatorul PNL Florin Citu atrage atentia ca majorarea salariilor "este o decizie care vine cu niste costuri": pentru a avea bani si a respecta promisiunile facute, s-a luat de la investitii si dotari si scoli si spitale, ceea ce in final se rasfrange tot asupra romanilor.

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.Sumele de bani colectate potrivit…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- O persoana necunoscuta a aruncat un dispozitiv exploziv, probabil o grenada de mana, catre cladirea ambasadei SUA in Muntenegru, dupa care atacatorul s-a aruncat in aer, anunta Reuters.Guvernul de la Podgorica a anuntat joi pe contul sau de Twitter ca la o jumatate de ora dupa miezul noptii,…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, o conferinta de presa alaturi de presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Liderul PE a declarat ca a cerut Guvernului roman „sa consolideze statul de drept si lupta impotriva coruptiei“.

- Senatorul liberal Costel Soptica, ia apararea angajatilor AJOFM Botosani, prezentand solicitarile acestora ministrului Muncii si Justitiei Sociale, Lia-Olguta Vasilescu, intr-o interpelare parlamentara.

- Anton Anton, ministrul Energiei, a prezentat, luni, beneficiile deciziei luate de Guvern, prin care cel putin 90% din profitul companiilor de stat va merge in dividende. In acest fel, spune ministrul, companiile de stat vor fi impulsionate sa faca mai multe investitii si nu sa pastreze banii in rezerve.…

- Luni la rand, administratia atat locala, cat si centrala nu a miscat niciun deget pentru rezolvarea situatiei incerte in care se afla Sala Sporturilor „Lascar Pana” si stadionul de atletism aflat in apropiere. Predate de catre Municipiu, in baza unei cereri a Ministerului Tineretului si Sportului, in…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a prezentat saptamana aceasta imagini cu greseli de executie la autostrazi in cadrul unei dezbateri la care au participat si marii constructori. ECONOMICA.NET va prezinta o parte dintre ele, precum si fotografii cu loturi unde au fost remediate problemele. Ministrul…

- Statul roman a platit pentru ajutoare sociale, in luna decembrie 2017, peste 60,88 milioane de lei, valoarea medie fiind de 276,49 lei de persoana, potrivit datelor publicate de Agenția Naționala pentru Plați și Inspecție Sociala (ANPIS). Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in judetele Dolj…

- In ultma conferința de presa, senatorul PNL, Raducu Filipescu a prezentat , Cartea neagra a guvernarii PSD, in anul 2017, o analiza a politicilor publice ale guvernarii PSD-ALDE in anul trecut. Din documentul cu peste 200 de pagini de analize comparative, cu prezentarea promisiunilor și (ne)realizarilor…

- Cand trebuie sa recupereze o anumita suma de la contribuabil rau-platnic, știm cu toții ca statul “nu are nici mama, nici tata”. Este, oarecum, și normal sa fie astfel. Totuși, contrar tuturor legilor echitabilitații și, de foarte multe ori, chiar legilor in vigoare, statul roman “uita” sa foloseasca…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, senator PNL, a declarat ca, in 2017, „Dragnea, Valcov si PSD au vulnerabilizat iremediabil economia Romaniei, pe termen mediu si scurt", aceeasi directie fiind continuata si in 2018.

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, Florin Citu, senator PNL, a declarat ca in 2017 „Dragnea, Valcov si PSD au vulnerabilizat iremediabil economia Romaniei, pe termen mediu si scurt", aceeasi directie fiind continuata si in 2018. Mai mult, Citu i-a acuzat pe reprezentantii guvernarii actuale…

- Guvernanții și-au propus prin “revoluția fiscala” sa creasca salariile. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, spunea ca doar 3% dintre bugetari vor suporta diminuari la salarii , in timp ce toti ceilalti angajati se vor bucura de bani mai mulți și recomanda sa așteptam salariile ca sa ne lamurim.…

- Autoritatea Naționala pentru Copii și Tineri va derula un program național prin care va deschide depozitele bancare pentru toți copiii nascuți dupa data de 1 ianuarie 2018, potrivit unui proiect de lege al PNR. Statul roman vrea sa le ofere cate 10.000 de euro pentru a putea sa isi continue…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare. A dat aceea declaratie de ieri prin vrea sa (...) forteze, sa intervina in relatia dintre angajator si angajat si sa trimita in control ITM si sindicatele. Inteleg ca dupa aceea va trimite ANAF, ii baga…

- Din implementarea strategiilor de privatizare la Rompetrol Rafinare si Electrocentrale Bucuresti Potrivit notei de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli al activitatii de privatizare derulate de Ministerul Energiei, acesta estimeaza ca va incasa, in acest an, 1,073 miliarde de lei din…

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat, in data de 1 februarie 2018, doua miliarde euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe, din care 750 de milioane de euro...

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat joi ca nu crede ca se va ajunge la o greva generala a sindicatelor din invatamant, precizand ca nu-i este clar motivul pentru care exista nemultumiri. "Am avut discutii nenumarate cu liderii de sindicat cat am fost ministru…

- De parca s-ar apropia alegerile, toata lumea se agita. Presedintele Klaus Iohannis s-a deplasat la Bruxelles pentru a discuta, printre altele, despre controversatele legi ale Justitiei. Calin Popescu Tariceanu a prezentat decalogul ALDE. Guvernul a renuntat la serviciile SPP. Pe motiv ca se simteau…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca Guvernul care a iesit din Consiliul Executiv al PSD arata ca social-democratii nu sunt interesati de bunastarea romanilor, ci de cum sa isi distribuie banii, afirmand ca noul Cabinet este unul de ”papusi”. ”(…) Guvernul care a iesit azi din CEX…

- Statul vrea sa elimine falsurile și evaziunea de milioane de euro din comerțul cu bijuterii. Podoabele din aur, argint, platina și paladiu vor mai fi vandute doar daca vor fi marcate de Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Guvernul a pregatit deja o ordonanța de urgența.

- Prețul painii ar putea crește chiar și cu 10% de luna viitoare. Majorarea pretului este cauzata de cresterea tarifelor la electricitate si gaze naturale, explica producatorii. Nu este insa, singurul motiv. Costul produselor de panificatie este influentat si de majorarile salariile, decise de autoritati.

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an.

- Guvernul a promovat in sedinta de miercuri un memorandum care prevede ca statul roman vrea sa-si exercite dreptul de preemtiune asupra pachetului de actiuni de 51% de la santierul naval Mangalia pe care coreenii de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering vrea sa-l vanda. Problema este ca acest drept…

- Coreenii de la Daewoo au decis sa si vanda participatia de 51 la Daewoo Mangalia catre Damen Shipyards, potrivit Bursa.ro. Statul roman, prin Santierul Naval 2 Mai, a anuntat ca nu isi exercita dreptul de preemtiune, dar, ulterior, ar fi notificat Daewoo ca vrea sa preia santierul de la Mangalia, desi…

- Din scurta perioada cat submarinul Delfinul a fost functionabil, vreme de zece ani, au ramas marturii inedite despre misiunile sale in Marea Neagra. «Te botez Delfinul si-ti urez ca numarul de intrari in imersiune sa fie egal cu numarul iesirilor la suprafata», s-a auzit in Portul Constanta, in 1991.

- Ianis Hagi, 19 ani, trece prin momente dificile la Fiorentina, neintrand in planurile antrenorului Paulo Sousa. Astfel, jucatorul are șanse mari sa plece in scurt timp. Sky Sport Italia anunța ca turcii de la Galatasaray il doresc pe Ianis și au facut o oferta pentru a-l aduce pe roman. 750.000 Eeste…