Florin Cîțu și sectorul privat anunță probleme cu forța de muncă și fiscalitatea Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. „Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai des din partea oamenilor de afaceri. Lipsa fortei de munca sau impozitarea fortei de munca, apoi aceste schimbari ale Codului fiscal care nu se mai termina", a declarat Citu, dupa o intalnire cu oamenii de afaceri argeseni. Cițu: Ofensiva asupra sectorului privat Cițu:asupra sectorului In opinia sa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

