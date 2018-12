Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu a facut, marti, apel la presedintele Klaus Iohannis sa impiedice, in contextul in care va participa la sedintele Guvernului, adoptarea ordonantei de urgenta care va impune bancilor o "taxa pe lacomie", anuntata de ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Senatorul PNL Florin Cițu susține, intr-o postare pe Facebook, ca in ședința de guvern de miercuri „Dragnea si Valcov, susținuți de Teodorovici și ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat și marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare”.VIDEO…

- Purtatorul de cuvant al Partidul Național Liberat (PNL), Ionel Danca (FOTO), a anunțat joi, 22 noiembrie, ca PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019. „PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada…

- Senatorul PNL, Florin Citu, a avertizat, sambata, pe Facebook, pe cei care lucreaza cu sau pentru Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii ca risca sa piarda tot, fiindca FDSI ar putea fi desfiintat pentru ca e neconstitutional.

- Senatorul PNL Florin Cițu a anunțat, joi, ca liberalii vor ataca la CCR procedura de selecție și numire a conducerii ASF, argumentand ca instituția a devenit o anexa a PSD. Plenul reunit al Parlamentului a votat, miercuri, numirea la șefia ASF a actualului președinte al instituție, Leonardo Badea…

- Senatorul PNL Florin Cițu a afirmat, vineri pe Facebook, ca Liviu Dragnea a mințit cand a spus ca investițiile in anul 2017, erau, dupa 10 luni, de 14,7 miliarde de lei, iar pe urma liderul PSD a confirmat "dezastrul" investițiilor anul acesta, care sunt mai mici decat in 2016, conform Mediafax.

- „Viceprim-ministrul Viorel Stefan dezminte ferm acuzatiile potrivit carora unul dintre angajatii cabinetului sau ar fi fost implicat intr-un flagrant al organelor de ancheta sub acuzatia ca ar fi primit foloase necuvenite”, se arata intr-o precizare transmisa de catre Guvern. Mesaj ferm…