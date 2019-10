Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a afirmat, marti dupa-amiaza, dupa anuntul presedintelui privind desemnarea sa ca premier, ca va angaja discutii cu toate formatiunile politice care au contribuit la votarea motiunii de cenzura. "Eu sunt optimist, deja fata de motiunea de cenzura am castigat zece voturi", a afirmat Ludovic…

- Delegatia PNL care va reprezenta partidul la consultarile de vineri de la Palatul Cotroceni va fi formata din Ludovic Orban, Rares Bogdan, Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu, Robert Sighiartau si Florin Citu, a...

- Klaus Iohannis are, vineri, consultari cu partidele parlamentare, in vederea formarii unui nou Guvern, dupa ce Parlamentul a adoptat moțiunea de cenzura. Singurii care nu vor fi prezenți la Cotroceni sunt social-democrații, deoarece nu a existat un mandat in CEx pentru a participa la consultari,…

- Opozitia incepe sa-si astearna pe lista variantele de ministri pentru un Guvern format in jurul PNL, cu Ludovic Orban premier. Doi dintre liderii liberali care vor prinde locuri in noua echipa guvernamentala sunt Florin Citu, cel mai probabil propunere pentru Ministerul Finantelor, si Raluca Turcan,…

- Dezbaterea și votul vor avea loc joi viitoare Moțiunea de cenzura la adresa Guvernului, „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent”, este citita, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de joi. Dezbaterea și votul vor avea loc joia viitoare, de la 10.00. Documentul…

- Cunoscut pentru excentrițitațile sale precum decorarea Timișoarei cu palmieri, plimbarile pe șantiere cu trotineta electrica sau recitalurile la chitara, primarul Timișoarei, Nicolae Robu, este impotriva unor masuri propuse de PNL. Edilul timișorean nu e de acord cu impozitarea veniturilor IT-iștilor…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…

- Klaus Iohannis participa azi la Consiliul National al PNL. Se lanseaza oficial in cursa pentru presedintia Romaniei. Presedintele Klaus Iohannis participa, joi, la sedinta Consiliului National al PNL. Pe ordinea de zi a sedintei se afla prezentrea bilantului politic al conducerii PNL, aprobarea fuziunii…