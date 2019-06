Florin Cîțu propune o măsură care înfurie românii din Diaspora In setul de masuri se numara si eliminarea pentru 5 ani a tuturor restricțiilor la importul de forța de munca calificata și necalificata. Masura a starnit reacții dure mai ales pe grupurile din Diaspora ale romanilor plecați sa munceasca. Ei considera ca prin aceasta masura PNL ar vrea de fapt sa aduca forța de munca mult mai ieftina, in detrimentul romanilor din Diaspora care și-ar dori sa se intoarca acasa. De altfel, masura liberalizarii pentru cinci ani a pieței muncii in Romania este una dintre cele mai controversate și comentate chiar pe pagina de facebook a lui Cițu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

