Florin Citu: Proiectul PSD privind rezerva de aur a BNR este infantil si incalca tratatul UE

Gradul de analfabetism economic din Parlament este ridicat, afirma senatorul PNL Florin Citu, dupa ce Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege prin care i se cere BNR sa repatrieze rezerva de aur a Romaniei din strainatate.



"Cand am auzit, pana sa-l citesc, m-am gandit ca poate mi-a scapat mie din programul de guvernare un program gen "dinti de aur" sau ceva de genul asta, avand in vedere autorii programului.



Dar dupa ce am citit proiectul de lege mi-am dat seama ca se intareste o concluzie pe care mi-am format-o in doi ani in Parlamentul Romaniei: nu exista…