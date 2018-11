Social-democratul a facut referire la analizele pe care liberalul le face constant, acestea fiind contrazise de realitate.

”Florin Cițu acest Ministru de Finanțe al Guvernului din Umbra. In cadența de ceasornic, fostul bancher, actualul senator și vicepreședintele PNL, Florin Cițu, intervine constant cu analize și predicții asupra evoluției economice a Romaniei. Lansate in spațiul public in momente-cheie, intervențiile economistului par sa fie fundamentate pe scopul deconstrucției minuțioase a fiecarei masuri economice, propuse de actuala guvernare.

Dincolo de obiectivul politic…