Florin Citu (PNL): Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme ridicate de oamenii de afaceri

- Vicepresedintele PNL Florin Citu, presedinte al Comisiei economice din Senat, a afirmat sambata, la Pitesti, ca forta de munca si fiscalitatea sunt principalele probleme ridicate de oamenii de afaceri romani. "Forta de munca si fiscalitatea sunt cele doua probleme care vad ca vin cel mai…

- Angajații Ministerului Tineretului și Sprotului, precum și cei ai Direcțiilor Județene pentru Tineret și Sport au intrat in greva japoneza ca urmare a nemulțumirilor legate de salarizare. Sindicatul Național Sport și Tineret a anunțat ca angajații pe care ii reprezinta au intrat in greva japoneza. Sindicaliștii…

- Respinsa de Senat anul trecut, Ordonanța de Urgența nr. 53/2017 a fost adoptata azi de deputați, cu o serie de completari, care prevad plafonari ale unor amenzi și clarificari utile pentru evidența orelor de lucru.

- PNL organizeaza sambata, 17 martie, cu incepere de la ora 11,30, la sediul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Arges, o intalnire cu oamenii de afaceri argeșeni. Senatorul Florin Catu, presedinte al Comisiei Economice a Senatului Romaniei si vicepresedinte al PNL, va fi invitatul special al…

- Potrivit acestuia, 'guvernarea PSD, programul de guvernare al PSD au adus o schimbare majora in societatea romaneasca in relatia cu investitorii straini'. 'Aduceti-va aminte ca pana acum ceva timp era cea mai la moda oferta de atunci, 'Veniti in Romania pe salarii mici si investiti', ca romanii…

- Romania are inca multe regiuni neexploatate turistic, iar nevalorificarea potentialului, lipsa fortei de munca si a investitiilor sunt principalele probleme care fac ca industria turistica sa aiba un ritm de crestere destul de lent, de circa 10% anual, a declarat Traian Badulescu, consultant turistic.

- Gradul de saracie din Romania este in creștere, inegalitatea veniturilor se menține la nivel inalt, infrastructura ramane proasta iar forța de munca este neadaptata nevoilor economiei, apreciaza Comisia Europena in ultimul raport despre țara noastra. Oferta de forta de munca si de competente nu tine…

- Elena Stoica e o femeie eleganta in apariție, gesturi și vorbe. Dar nu confundați eleganța cu slabiciunea. Spune lucrurilor pe nume, se lupta pentru ceea ce vrea sa obțina și, intr-o lume a barbaților, negociaza cu ei de pe poziții egale. Ca orice femeie puternica, știe de unde a…

- Cu o economie in crestere solida, o forta de munca ieftina, educata si calificata, o infrastructura de transport extinsa si facilitati oferite de guvern, Polonia atrage un numar in crestere de multinationale. Acestea stimuleaza si mai mult cresterea economiei tarii. Boom-ul face ca…

- In trimestrul IV 2017, costul orar al fortei de munca in forma ajustata dupa numarul zilelor lucratoare a inregistrat o rata de crestere de 1,29% fata de trimestrul precedent si de 14,29% fata de acelasi trimestru din 2016, arata datele comunicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Horoscop saptamanal JOB CARIERA 26 februarie - 4 martie 2018. Cu alte cuvinte, este o saptamana magica in care poti fi extenuat, sa simti ca arzi de epuizare ca o lumanare de la ambele capete, dar daca iti joci cartile bine si atent, vei avea o saptamana foarte buna. Iata ce indica configuratia…

- Fostul ministru al Economiei Ion Ariton a demisionat din functia de presedinte al filialei judetene a ALDE Sibiu, motivand ca "nu mai vrea" sa ocupe aceasta functie. "Am demisionat din toate functiile", a precizat miercuri Ion Ariton. Intrebat din ce motiv a demisionat, Ariton…

- Oamenii de afaceri sustin ca economia romaneasca nu avea nevoie de Revolutie Fiscala si ca OUG 79/2017 risca sa faca foarte mult rau mediului privat autohton, daca nu i se aduc urgent modificari. Din pacate, modificarile iau timp, iar amanarea discutarii in Parlament a ordonantei prin care s-a aprobat…

- Siguranta si securitatea in munca ar trebui sa fie elemente fundamentale pentru reputatia si profitabilitatea unei companii. Din pacate, mediul economic local este de asa natura incat nu acestea sunt prioritatile pe agenda celor mai multi dintre angajatori, care nu sunt constienti ca siguranta si securitatea…

- Noi proteste sunt organizate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii au ieșit din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. UPDATE 19:00. Circa 100 de persoane protesteaza la aceasta ora in Piața Victoriei din Capitala.…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- Oamenii de afaceri sustin ca modul in care Cabinetul Dancila vrea sa rezolve problema salarizarii angajatilor part-time e discriminatoriu, ineficient si contrazice tocmai principiile pe care se bazeaza revolutia fiscala. In plus, masurile luate de stat ar urma sa descurajeze munca part-time…

- Oamenii de afaceri din Romania sustin ca anul 2017 a fost probabil unul dintre cele mai agitate din punct de vedere fiscal, dar spun ca nu cer de la Guvernul taxe mai mici sau scutiri, ci stabilitate si predictibilitate fara de care nu pot sa se dezvolte.

- „Noi suntem intr-o situatie dificila pentru ca avem propria criza in Romania, cu inflatie, dobanzi mai mari, deficite mai mari, o economie fragila (...), dar s-ar putea sa nu fim ocoliti. Principalele efecte se vor vedea intr-o depreciere a cursului, o crestere a preturilor, dobanzi mai mari si,…

- Senatoarea liberala, vicepreședinta a Comisiei de Munca din Senat, a anticipat, inca din perioada dezbaterii Legii 153/2017, mistificarile pe care le ințeleg acum toți romanii, avand in fața fișa de plata lunara, așa numitul “fluturaș” pentru drepturile salariale ale lunii ianuarie In declarația…

- Liberalul Marcel Vela, presedintele Comisiei de aparare din Senat, l-a invitat pe liderul PSD Liviu Dragnea in comisie pentru a prezenta acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). El a transmis ca, in functie de dovezile aduse, ar putea fi audiat in Comisie si Lucian Pahontu, seful…

- 'Apropo de marea dezbatere, il felicit pe Florin Citu ca a fost ales presedinte al Comisiei economice. El este vicepresedinte economic al partidului, ales la Congres, intr-o competitie extrem de dura cu Viorel Catarama, care l-a concurat, care este unul dintre comunicatorii cei mai buni ai partidului…

- Firmele din Timis vor beneficia, in aceasta luna, de un nou seminar de informare. CCIAT pregateste de aceasta data o intalnire cu reprezentantii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca a Județului Timiș.

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții. …

- 'Nu e o intalnire in care sa vrem sa spunem foarte multe lucruri in spatiul public. O sa fac o informare in presa despre ce am discutat acolo. (...) Dorim sa discutam chestiunea aceasta procedurala, partea de invitatie, partea formala. Nu e in tara de fiecare data, sa poata sa vina oricand. O sa…

- Liberalul Florin Citu ii ia locul lui Daniel Zamfir in fruntea Comisiei economice din Senat. Reactionand pe marginea schimbarii sale din postura de sef al Comisiei in cauza, Zamfir da de inteles ca si-ar fi dorit o justificare pentru aceasta schimbare, in speta ca seful PNL sa ii spuna ce ii reproseaza.…

- Liberalul Daniel Zamfir a lansat miercuri un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice din Senat. Acesta a afirmat ca liderul liberalilor a sunat "in disperare" ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup si spune ca PNL "are mare…

- Reglare de conturi și in PNL, la inceput de sesiune parlamentara. Daniel Zamfir, care a intrat in conflict cu liderul PNL Ludovic Orban, a fost schimbat de la șefia comisiei economice din Senat, iar Raluca Turcan, apropiata a peședintelui PNL, s-a impus, la vot, la șefia grupului deputaților liberali,…

- Magazinele alimentare din orasele mici raman inchise la inceputul saptamanii deoarece nu au forta de munca si nu pot gestiona cresterea salariului minim. Retailul maghiar trece in prezent printr-o perioada mai dificila din cauza cresterii salariului minim si deficitului fortei de munca.…

- Dupa ce Liviu Dragnea a spus raspicat ca membrii de partid cu probleme penale vor putea face parte din guvern, daca au sustinere in CEx, lista oficiala a Cabinetului Dancila a confirmat intrarea in Executiv a mai multor politicieni cu probleme de integritate. Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Reprezentantii mediului de afaceri din Timis se plang cam de aceleasi probleme cu care se confrunta si cei din alte zone ale Romaniei. Nu au forta de munca disponibila, cea existenta este slab pregatita, iar legislatia e instabila si nu ofera predictibilitate.

- Circa 1000 de salariati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat din nou pentru a protesta fata de oferta de marire a salariilor avansata de administratia Combinatului in cadrul negocierilor Contractului Colectiv de Munca aflate in plina desfasurare. Oamenii au inceput protestele de l inceputul anului, dar…

- Rasturnare de situatie in cazul refuzurilor repetate ale Laurei Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri la Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009. Inspectia judiciara a decis sa intervina in forta si a adresat Comisiei o scrisoare prin care cere documentatia legata…

- Pana la aceasta data, o singura firma a anuntat, in decembrie 2017, ca disponibilizeaza 77 de muncitori. Practic, temperaturile ridicate din aceasta iarna au permis ca activitatea de pe santiere si din agricultura sa poata continua fara probleme. Cum la nivelul judetului Vaslui este o nevoie imensa…

- Am iesit dintr-un an -2017 - stufos, complicat si cu multe proiecte fiscale incepute si abandonate, ceea ce a bulversat mediul de afaceri din Romania. Am intrat intr-un 2018 in care au intrat in vigoare masuri controversate: TVA split, mutarea contributiilor de la angajator la angajat, avem noi reglementari…

- Angajatii care se confrunta cu o crestere a nivelului de stres la locul de munca au un risc mai mare de imbolnavire, in timp, de diabet, in comparatie cu ceilalti lucratori, conform rezultatelor unui studiu recent, citat de Reuters. Oamenii de stiinta au analizat date prelevate de la 3.730…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Puseul inflationist din 2018 va fi influentat in mare masura de evolutia monedei nationale, majoritatea investitorilor indicand intervalul 4,7-4,75 lei pentru un euro, incepand cu primavara acestui an, arata Barometrul de opinie Keysfin, la care au raspuns peste 150 de oameni de afaceri. …

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu unele semne de ingrijorare evolutia economica reala a economiei in acest an. Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele semnale ridicate de mediul de business, in a opta editie a barometrului…

- "Prima aparitie publica a presedintelui Romaniei m-a facut sa ma intreb daca se numeste Iohannis sau Basescu, de vreme ce a ales sa vorbeasca in discursul de la sedinta de alegeri din CSM de ingrasatul porcului in Ajun de Craciun. In anul Centenarului as prefera, mai degraba, un presedinte mediator…

- Monalisa Pandelea, o tanara din Pitești, a pierdut lupta cu viața. Tanara a fost diagnosticata cu cancer, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Artista in varsta de 26 de ani, Monalisa Pandelea, a fost o fata extrem de talentata, iubita și apreciata. Munca sa a fost intotdeauna…

- Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca fara precedent, care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri si pe Guvern sa majoreze contingentul de personal din strainatate care va putea fi angajat in Romania.

- Deputatul Catalin Radulescu (PSD), cere revocarea procurorului general: Defaimeaza Parlamentul Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a cerut, marti, ministrului Justitiei Tudorel Toader, sa il revoce pe procurorul general Augustin Lazar pentru ca s-a referit la parlamentari folosind sintagma „inculpati…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost prezenti luni in Parlamentul Romaniei, pentru a sustine reincluderea in circuitul sportiv a Arenelor BNR din Capitala. Demersul celor mai influente personaje din tenisul romanesc este sprijinit de Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice…

- BERBECS-ar putea sa incepeti o noua activitate, de pe urma careia veti castiga bine. Pentru ca succesul sa fie deplin, temperati-va spiritul critic. TAUREste posibil ca o ruda mai in varsta sa nu-si respecte o promisiune. Nu este cazul sa-i faceti reprosuri.

- Oamenii de afaceri din Timis sunt mai optimisti ca niciodata. Pentru primele luni ale nolui an, numarul celor care estimeaza ca vor angaja personal nou a crescut cu trei de procente fata de ultimul trimestru al anului in curs.

- La Craiova, ajutoarele sociale s-au ridicat si anul acesta cu Mercedes, Audi, Range Rover sau taxi-ul. Putini au fost oamenii care, incarcați cu sacoșe, au plecat pe jos sau cu autobuzul catre case. Iar multi dintre ei au fost si nemultumiti. Spun ca ajutoarele sunt putine si de proasta calitate, dar…