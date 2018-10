Stiri pe aceeasi tema

- Economistii isi reduc previziunile de crestere economica pentru 2018, la sub 4%, dupa ce Institutul National de Statistica a publicat datele detaliate despre evolutia PIB in trimestrul al doilea. Cresterea economica de 4% inregistrata in semestrul I este una buna, dar perspectivele pentru…

- Sonde foreaza dupa petrol Resursele de energie primara au crescut in primele sase luni din 2018 cu 4,5%, la 17,045 milioane de tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 33,984 miliarde kWh, potrivit datelor…

- In perioada ianuarie-iulie 2018, resursele de energie primara au crescut cu 4,5%, iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent. Consumul de energie electrica a crescut cu 2,4% arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica - INS.…

- Resursele de energie primara au crescut in primele sase luni din 2018 cu 4,5%, la 17,045 milioane de tone echivalent petrol (tep), iar cele de energie electrica au scazut cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, ajungand la 33,984 miliarde kWh, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…

- Competivitatea scazuta a economiei romanești, alaturi de un consum bazat pe produse de import au dus deficitul comercial din primul semestru la peste 6,3 miliarde de euro, potrivit datelor furnizate joi de Institutul Național de Statistica. Romania conteaza pe mai puțin de 25.000 de companii exportatoare,…

- Cantitatea totala de apa potabila pentru uz casnic distribuita consumatorilor, anul trecut, s-a ridicat la 561,847 milioane metri cubi, iar consumul mediu zilnic de apa potabila pentru uz casnic a fost de 85,8 litri/locuitor in municipii și orașe, conform datelor centralizate de Institutul Național…

- Institutul National de Statistica a revizuit in crestere la 3,7%, de la 3,4% anterior, contributia cheltuielilor pentru consumul final al gospodariilor la cresterea economiei in primul trimestru al acestui an, potrivit datelor publicate vineri.

- Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii mai, referitoare la cresterea de 4%, pe serie bruta, a economiei romanesti in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, in primul trimestru al acestui an, fata…