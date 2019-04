Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Cițu acuza marți, intr-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu `au dat ordin` sa fie anchetat la Comisia Economica a Senatului. Liberalul susține ca este o „razbunare” a liderilor PSD-ALDE, dupa ce a aratat ca la Comisia Economica este tolerata o ancheta…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca, joi seara, Liviu Dragnea a primit chiar de la Florin Georgescu studiul de impact al BNR privind efectele OUG 114, iar liderul PSD „a fost socat” si i-a chemat la discutii pe Darius Valcov si Eugen Teodorovici. „Aseară Dragnea a primit studiul…

- Potrivit B1, senatorul liberal Florin Citu vine cu dezvaluiri halucinante despre efectele dezastruoase provocate de PSD-ALDE in economie prin masurile luate in special prin OUG 114. Acesta arata ca un document proaspat aparut „arunca in aer guvernarea PSD+ALDE”, si anume un studiu de impact facut de…

- CCR a decis ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 este constitutionala si a respins astfel sesizarea presedintelui Klaus Iohannis. Asadar, ramane acum de vazut daca seful statului va promulga bugetul sau va apela la cealalta cale ramasa, retrimiterea sa in Parlament. In schimb, Curtea Constitutionala…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca documentele venite de la Comisia Europeana arata faptul ca Guvernul a falsificat datele execuției bugetare pentru anul 2018. Mai mult, din documente rezulta ca la nivelul Comisiei Europene este cunoscuta problema.Citește și: SURSE - Liviu Dragnea scapa…

- Senatorul PNL Florin Citu avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, ca urmeaza taxe noi, intrucat in luna ianuarie guvernul a incercat sa imprumute 2.9 miliarde lei, insa a imprumutat doar 1.4 la scadente diferite dar la dobanzi in crestere, iar anul trecut a platit doar pe dobanzi 13 miliarde lei.Romania…

- PNL a prezentat, luni, prioritatile pentru noua sesiune parlamentara. Printre acestea se afla reintoducerea examenului la finalul clasei a 8-a si a examenului de admitere la facultate, dar si demiterea lui Liviu Dragnea de la conducerea Camerei Deputatilor si abrogarea OUG 114/2018. „Pentru inceputul…

- Senatorul PNL Florin Cîțu a susținut, duminica seara, pe pagina sa de Facebook, ca, prin ceea ce a publicat Liviu Dragnea, președintele PSD, confirma faptul ca a premeditat majorarea inflației din ultimii doi ani și deprecierea cursului de schimb, astfel încât PIB-ul nominal sa creasca…