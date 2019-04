Florin Cîțu: Dragnea a închis UBER si Taxify Dragnea a inchis UBER si Taxify pentru ca stie ca cei peste 30 000 de soferi care plateau taxe la stat nu-l votau pe el. Stie ca nici cei peste 2 milioane de clienti nu-l voteaza. De aceea a dat ordin DIRECT sa inchida aceste companii. DAR nu se opresc aici. Nu. Evul mediu nu ajungea. Trebuie sa ne arunce in epoca de piatra acesti infractori. Eugen Teodorovici a distrus economia cu taxe, impozite, accize, OUG 114/2018 si OUG 19/2019 (reintroduce economia planificata de stat). Acum RECUNOASTE ca vrea amnistie pentru companiile de stat. "Pe noi ne intereseaza sa dam o sansa in principal marilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

