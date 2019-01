Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Florin Cițu a susținut, marți, pe Facebook, ca Ministerul Finanțelor Publice (MFP) trece printr-o criza de finanțare, in condițiile in care, recent, nu a reușit sa atraga sumele dorite de la banci și ca pregatește un imprumut de la Fondul Monetar Internațional (FMI), potrivit Mediafax.

- Bugetul anului 2019 va fi unul de criza, marcat de creșterea TVA, de reduceri la educație sau de inghețarea salariilor și indemnizațiilor pentru sectorul bugetar, susține senatorul liberal Florin Cițu pe pagina se de Facebook.„Bugetul de AUSTERITATE este construit dupa ce in 2018 economia…

- "Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice - dar o sa verific personal acest lucru - si daca nu exista in lege o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda. Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid,…

- Purtatorul de cuvant al Partidul Național Liberat (PNL), Ionel Danca (FOTO), a anunțat joi, 22 noiembrie, ca PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pe anul 2019. „PNL va prezenta, in perioada urmatoare, o propunere de buget pentru anul 2019 care sa evite intrarea Romaniei in perioada…

- Senatorul liberal Florin Citu afirma ca a doua rectificare bugetara din acest an, programata in noiembrie, arata ca veniturile bugetare estimate pentru 2018 sunt mai mici decat la rectificarea din septembrie. "Teodorovici recunoaste. A mintit - DEZASTRU la Buget. Bugetul pentru 2018 a fost…

- Senatorul liberal Florin Cițu susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca anunțul agenției de evaluare Fitch Ratings de vineri arata prabușirea economiei, iar ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, ar trebui sa demisioneze.„Rating-ul agenției Fitch confirma dezastrul bugetar…