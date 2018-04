Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, lanseaza un avertisment dur dupa imprumuturile Guvernului din 2017, spunand intr-o postare pe Facebook ca „economia Romaniei sta pe marginea prapastiei”. Liderul PNL are și cateva propuneri pentru Guvernul Dancila pentru a evita aceasta situație: reducerea deficitului…

- „Acesta este adevarul. In cursul anului 2017, adversarii PSD au pus la bataie un discurs alarmist pentru a contesta acest program (de guvernare - n.r.) care, va spun sincer, nu a facut bine Romaniei“, a afirmat Viorica Dancila de la tribuna plenului Camerei Deputatilor. Iar aceasta nu a fost singura…

- Statul roman se imprumuta din ce in ce mai scump de la o luna la alta din cauza dezechilibrelor care se acumuleaza in economie si culmineaza cu inflatie tot mai mare si deficite impovaratoare. Senatorul PNL, Florin Citu, sustine ca Guvernul arunca costul actualului program de guvernare pe umerii…

- Tariceanu, reacție la criticile președintelui Iohannis: Majorarile consistente de salarii si pensii sunt cu mult peste nivelul de inflatie, a spus președintele Senatului, la Parlament, el precizand ca desi in prezent exista un nivel de inflatie mai ridicat, acesta se va ‘domoli’ in a doua parte a anului.…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit marti cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, context in care a atentionat Executivul ca efectele legislatiei salarizarii bugetarilor se afla in contradictie cu principiile egalitatii si predictibilitatii si solicitat prudenta…

- Viorica Dancila este asteptata marti, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora prim-ministrului", pentru a da explicatii referitoare la unde sunt banii din cresterea economica, „ce se intampla cu tara” si „incotro se indreapta”.

- „La jumatatea anului trecut apareau primele critici din partea BNR la adresa programului de guvernare al PSD. Atunci s-a enervat prima data cu adevarat Liviu Dragnea. Criticile veneau de la un personaj care avea și are o credibilitate mai mare decat a lui. L-a trimis sa-i intimideze pe cei de la BNR…

- Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 5,5 miliarde lei, respectiv 0,59% din PIB in primele doua luni din 2018, in contextul in care veniturile la buget au fost cu 21,3% mai mari comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar cheltuielile cu 38,5%, potrivit datelor publicate de…

- Guvernul a aprobat contractul-cadru pentru asistenta medicala Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Lista medicamentelor compensate si gratuite pentru tratarea unor boli grave a fost extinsa de guvern.…

- Guvernul sustine investitii de 1,3 miliarde de euro pentru a creste participarea pe piata muncii, fiind vizati, printre altii, tinerii care nu sunt incadrati profesional, a declarat, marti, secretarul de stat la...

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni ca nu sustine o lege care sa mareasca impozitele si taxele locale. Intrebat cum comenteaza o declaratie a liberalilor, potrivit careia PSD vrea sa majoreze impozitele locale prin noul Cod al finantelor…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul Viorica Dancila a avut joi, la Palatul Victoria, o intalnire cu delegatia FMI in contextul evaluarii anuale cu privire la evolutia economica. La intalnire au mai participat vicepremierul Viorel Stefan si ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom…

- Coalitia a solicitat miercuri premierului Viorica Dancila retragerea proiectului de OUG privind regimul deseurilor, sustinand ca acesta nu poate fi adoptat in actuala formula, intrucat este neconstitutional si creeaza conditii pentru blocarea comertului, generand, in final, o ”sinucidere” economica…

- Guvernul anunta infiintarea Comitetului interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania - SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES, Comitetul interministerial…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in martie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de aproximativ 3,95 miliarde de lei, din care 3,5 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 450 de milioane de lei prin sesiuni…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Ministerul Finantelor Publice va lansa, ieri, in dezbatere publica, modificarile pe care vrea sa le aduca la Codul fiscal astfel incat sa rezolve problemele din jurul Declaratiei 600. Reamintim ca, in acest moment, Executivul a prelungit pana pe 15 aprilie termenul…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a vorbit la Parlament despre unul dintre subiectele care au iscat controverse in spatiul public. Ministrul neaga vehement informatiile aparute recent, potrivit carora Guvernul ar planui desfiintarea Pilonului II de pensii. Vasilescu sustine ca Executivul ia…

- Executivul a renuntat la bagarea pe gatul tuturor firmelor care au mai mult de 50 de angajati a unui ”expert in egalitate de sanse”. Viu controversata, obligarea firmelor de stat si private de a include in structura lor organizatorica un astfel de expert a disparut pe sest din proiectul ajuns, de la…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- 'Cresterea economica nu este intotdeauna sinonima cu dezvoltarea. Economia romaneasca a crescut prin indatorare, fara a construi niciun nou kilometru de autostrada', spune analistul Cristian Paun. Miercuri urmeaza sa fie date publicitatii primele estimari privind evolutia Produsului Intern…

- Guvernul s-a vazut nevoit sa ceara Comisiei Europene derogare de la Directiva TVA in privința plații defalcate a TVA, deși anul trecut se lauda ca nu este necesar sa ceara aprobarea autoritaților de la Bruxelles. Asdtfel, Ministerul Finanțelor a fost nevoit sa trimita o cerere in acest sens, ceea ce…

- Ministrul Agriculturii a vorbit fara nicio retinere despre componenta noului Guvern, proaspat instalat. Mai exact, el le-a povestit jurnalistilor de la AGERPRES, in cadrul unui interviu, care este parerea lui cu privire la faptul ca Executivul este condus, in premiera, de o femeie.Citeste…

- Jurnalistii de la The Economist scriu despre faptul ca eficienta neasteptata a DNA in lupta impotriva coruptiei din Romania este pusa in pericol de mai multi politicieni cercetati pentru coruptie. Acestia incearca sa schimbe modul in care functioneaza Justitia din Romania doar pentru a scapa de inchisoare.…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut vineri dimineata la 2,04%, de la 2,03% ieri, in timp ce Robor la 6 luni a a ajuns la 2,34%, dupa ce ieri a facut un salt de 0,06 puncte procentuale, de la 2,27% miercuri, la 2,33%.…

- Guvernul obliga firmele care au peste 50 de angajați sa inființeze o funcție de expert in egalitate de șanse. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Executivul discuta proiectul de lege privind combaterea violenței in familie și urmeaza sa stabileasca prevederile…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Guvernul va amana, pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.…

- Conform noului program de guvernare al PSD, salariul minim va creste cu câte 100 de lei pe an în 2019 si în 2020.Astfel, minimul pe economie va crește cu doar 5%, ritmul de crestere fiind de doua-trei ori mai scazut decât în guvernarile anterioare.România…

- Modificare in programul de guvernare: Salariul minim nu va mai creste ca Fat-Frumos in urmatorii ani Potrivit noului program de guvernare al PSD, ritmul de crestere al salariului minim in urmatorii ani va fi de doua-trei ori mai scazut decat in guvernarile anterioare. România va ajunge la…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) va avea activ un departament care se va ocupa cu analiza cheltuielilor institutiilor publice, a anuntat, luni, ministrul propus pentru a prelua portofoliul Finantelor, in cadrul audierii sale din Comisiile reunite de buget-finante din Parlament. "Debirocratizarea…

- A fost publicat noul program de guvernare: cresc salariul minim și punctul de pensie, scade TVA in 2019 Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila…

- Noul Guvern va fi unul foarte bun, din toate punctele de vedere, a declarat vineri ministrul Agriculturii, Petre Daea, la plecarea de la sedinta CExN al PSD. "Foarte bun. Din toate punctele de vedere. Si celelalte au fost bune, dar din ce in ce mai bune", a spus Petre Daea. …

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Vicepresedintele PNL Florin Cîtu a declarat, joi, ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un împrumut, „al doilea ca marime din istoria României” pentru ca tara sa nu se prabuseasca, afirmând ca parteneri strategici discuta…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat la RFI, ca presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD-ului daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier, adaugand ca singura solutie este ca Executivul sa fie respins in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD-ului, daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier, declara la RFI prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Ea crede ca singura solutie este ca Executivul sa fie respins in Parlament.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Economia Romaniei este supraincalzita, vulnerabila si instabila, iar atunci cand cresterea economica se va transforma in recesiune, deficitul bugetar se va tripla, sustine vicepresedintele PNL Florin Citu.

- Piata masinilor rulate din import a atins anul trecut cel mai ridicat nivel de cand exista statistici, crescand cu 74% fata de 2016, pana la jumatate de million de unitati. Rezultatele sunt oferite de o analiza facuta de Autovit.ro pe baza datelor de la Directia Regim Permise de Conducere…

- Politica economica dezastruoasa si tensiunea politica permanenta au adus economia României într-o situatie extrem de asemanatoare cu cea din 2008, înainte de marea criza economica, sustine senatorul PNL Florin Cîtu.

- Analistii estimeaza ca BNR va creste, astazi, rata dobanzii cheie. Presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru, vine insa cu un avertisment dur: "Dobanzile de pe piata noastra vor creste in mod inevitabil, pentru ca inflatia creste". Totul in contextul in care, la finalul anului trecut, Ministerul…