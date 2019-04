Stiri pe aceeasi tema

- A murit la doar 13 ani ingenunchiat de boala, scrie stirileprotv.ro. Insa, oricat ar fi de cumplita povestea lui ascunde si un bine imens. Cristi s-a stins impacat. El a avut sansa sa fie ingrjit de o femeie care l-a luat din spitalul in care l-au abandonat parintii naturali. Ei nu i-a pasat…

- Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei la București, susține, intr-o postare pe Facebook, ca lui Kelemen Hunor, președintele UDMR, i-a fost interzisa intrarea pe teritoriul Ucrainei in urma cu doi ani, menționand ca nu e prima data cand este refuzat. "Am aflat acum cateva ore aici pe facebook…

- Senatorul PSD a spus ca ii este mila de el și a zis ca nu are ce sa-i faca din moment ce ”este bolnav psihic”. "Ce sa spun, omul e bolnav psihic. Ieșeam dintr-o televiziune și m-a agresat verbal și chiar fizic. (...) Omul are o problema și are o problema medicala", a spun Niculae Badalau…

- Aproximativ 500 de reclamatii au fost primite de Consiliul National al Audiovizualului dupa ce Sebastian Ghita a amenintat protestatarii #rezist, intr-o emisiune Romania TV de luni seara. Dorina Rusu, membru CNA, si presedintele Comisiei pentru cultura din Camera s-au autosesizat in acest sens. Mai…

- Președintele și vicepreședintele Tribunalului Bistrița-Nasaud, Liliana Elisabeta Preda și Ildiko Simionescu se numara printre cei 30 de magistrați, șefi de tribunale din țara, care au semnat o scrisoare deschisa, data publicitații duminica, prin care-și manifesta dezacordul fața de protestele din justiția…

- Scandal la Reșița, acolo unde liderul PSD, Liviu Dragnea a fost așteptat de un protestatar cu o tava cu catușe și rahat. Imaginile au fost transmise in direct pe Facebook.Aștia așa vor sa conduca Romania, a comentat Liviu Dragnea dupa incident. Astazi sper ca lucrurile sa intre in normal sa…