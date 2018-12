Florin Calinescu i-a anunțat pe cei care-l urmaresc pe pagina de Facebook, in timpul unei transmisiuni LIVE, ca se gandește foarte serios sa inființeze un partid politic și chiar are niște idei in aceasta direcție și și-a facut, deja, un grup de specialiști pe diverse domenii. „Va multumesc ca sunteti alaturi de mine, o sa dezbatem lucrurile care ne intereseaza, care ne framanta si o sa incerc sa fiu cat mai eficace (…) O sa imi ia mai mult timp sa iau o decizie, mai ales ca este vorba de un destin: ori merg in continuare pe drumul acesta, ori pornesc pe un alt drum mai complicat si cu drumeti…