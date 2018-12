Stiri pe aceeasi tema

- O sedinta de urgenta are loc in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, chiar in timpul dezbaterii motiunii de cenzura. La sedinta participa Dragnea, Tariceanu, Teodorovici, Valcov si Tudorel Toader. Acestia au parasit sala de plen imediat dupa discursul premierului Dancila.Discutiile…

- Ministrul Finantelor a prezentat astazi mai multe masuri fiscale-bugetare, unele dintre ele deja anuntate de liderul PSD Liviu Dragnea. Printre acestea se numara „taxa pe lacomie”, care va fi impusa bancilor, respectiv taxarea acestora in functie de ROBOR.

- Senatorul PNL Florin Citu afirma ca Guvernul va adopta in sedinta de miercuri (care nu a fost anuntata inca oficial) o ordonanta de urgenta care va dinamita tot sectorul privat. Potrivit acestuia, ordonanta are peste 60 de articole, iar fiecare articol aduce o noua taxa pentru toate sectoarele…

- Guvernul ar putea anunta introducerea de noi taxe pentru companii, din diferite domenii, precum retail, energie, sistem bancar, jocuri de noroc. Ministrul Eugen Teodorovici urmeaza sa faca declaratii, marti, la Palatul Victoria, pe acest subiect. Intentia Executivului vine la scurt timp dupa ce Liviu…

- Fostul presedinte Traian Basescu transmite printr-o postare pe Facebook ca sunt ultimele zile in care liderul PSD Liviu Dragnea „mai poate pleca din fruntea PSD pentru ca vrea el”, pentru ca, peste cateva saptamani, „va fi prea tarziu si va pleca pentru ca a fost dat afara”. Basescu sustine ca Dragnea…

- Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca, in prezent, Liviu Dragnea nu mai controleaza nici Guvernul, nici grupurile parlamentare, nici majoritatea parlamentara si nici Partidul Social Democrat. ''Daddy pare a nu intelege nimic! Dragnea nu mai controleaza in momentul de fata nici Guvernul,…

- Actorul Florin Calinescu, unul dintre cei mai aprigi critici ai lui Liviu Dragnea si anturajulu sau, îl ataca din nou pe liderul PSD, dupa ce ministrul Tudorel Toader a anuntat adoptarea unei ordonante de urgenta care modifica legile justitiei.