- Simona Halep a oferit unul dintre meciurile de colectie ale Australian Open, calificandu-se in optimile de finala dupa un duel aprig cu Lauren Davis. Halep s-a impus cu 4-6, 6-4, 15-13, dupa o partida in care a cazut si s.a ridicat de multe ori. Meciul dintre cele doua jucatoare a durat 3 ore si 44…

- Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA) a vorbit despre meciul pe care il va avea cu Simona Halep, liderul mondial, in optimile de finala ale Australian Open. Sportiva spune ca va da totul pe teren indiferent de ce se va intampla si si-a adus aminte de celalalte confruntari pe care le-a avut cu romanca.

- WTA a ales Halep – Davis meciul turneului de la Australian Open. Pe contul de Facebook, cei care raspund de circuitul feminin au decis ca disputa din turul 3 de la Melbourne din romanca și sportiva din SUA intrunește toate condițiile: spectacol, suspans, drama. Simona Halep, 26 de ani și locul 1 WTA,…

- Simona Halep, numarul 1 WTA, i-a cucerit definitiv pe organizatorii de la Australian Open. Coperta paginii de oficiale de Twitter a fost inlocuita cu o imagine a Simonei, din victoria cu Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela luni cu Naomi Osaka (72 WTA). Partida…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa ce Simona Halep s-a calificat in optimile Australian Open trecand de Lauren Davis dupa un meci de aproape patru ore, ca romanca este “marathon woman” si confruntarea dintre cele doua sportive a fost una epica, un “thriller”. “Halep supravietuieste unui…

- Site-ul oficial al Australian Open a scris, samabta, sub titlul ", Halep supravietuieste maratonului", ca liderul WTA are de infruntat o uriasa provocare, aceea de a se recupera dupa lungul meci disputat cu Lauren Davis pentru partida de luni, din optimile comptitiei de la Melbourne.

- Dupa meciul fabulos cu Lauren Davis, caștigat dramatic, 4-6, 6-4, 15-13, Simona Halep va juca in optimile turneului de la Australian Open cu Naomi Osaka (72 WTA). Simona Halep și Naomi Osaka vor juca luni, iar japoneza, care in turul III a trecut de Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni,…

- Presa internationala a scris, sâmbata, dupa ce Simona Halep s-a calificat în optimile Australian Open, ca românca este „marathon woman”. „Halep marathon woman”, a notat si Le Figaro, adaugând ca românca a iesit victorioasa dupa…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca este imposibil sa se recupereze dupa accidentarea de la glezna si dupa ce a jucat trei ore si 45 de minute cu Lauren Davis, dar spune ca este pozitiva si ca va face totul sa continue turneul, la Melbourne.

- In turul 3, Naomi Osaka a eliminat-o surprinzator pe favorita gazdelor, australianca Ashleigh Barty, cap de serie 18, cu 6-4, 6-2. Naomi Osaka, 20 ani, o jucatoare de 1,80 m, dreptace, de origine haitiana, nu are niciun titlu la simplu sau dublu. Pe 17 octombrie 2016, Osaka a avut cel mai…

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (74 WTA) s-au intrecut in declarații magulitoare dupa meciul maraton de 3 ore și 45 de minute, incheiat cu victoria Simonei, scor 4-6, 6-4, 15-13. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela cu Naomi Osaka (72 WTA). "Acum am energie, am ganduri bune, sunt bine.…

- Probleme grave pentru Simona Halep! Dupa ce s-a calificat in optimi la Australian Open, sportiva sustine ca are glezna inflamata si are dureri. Tanara nu se poate recupera, mai ales ca urmeaza sa aiba un alt meci.

- Simona Halep (1 WTA) a trecut de Lauren Davis ( WTA), scor 4-6, 6-4, 15-13, lasandu-l pe Darren Cahill fara cuvinte. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela cu Naomi Osaka (72 WTA). "E un meci pe care probabil il vezi o data la 10 ani, nu cred ca mi s-a mai intamplat ca antrenor inainte. Cred ca…

- Simona Halep (1 WTA) va juca impotriva japonezei Naomi Osaka (72 WTA), invingatoare in fața lui Ashleigh Barty (17 WTA), favorita fanilor australieni, scor 6-4, 6-2. Partida se va disputa luni și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. Naomi Osaka reprezinta Japonia,…

- Epuizata dupa maratonul de la primul meci al celei de-a cincea zi de la Australian Open, urgenta Simonei Halep este sa se recupereze pana la urmatorul meci, care va avea loc luni, acolo unde o va avea adversara pe Naomi Osaka, ...

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (76 WTA) le-au oferit fanilor un meci de neuitat, in thriller-ul de 3 ore și 45 de minute, tranșat de Simona scor 4-6, 6-4, 15-13. Simona Halep și Lauren Davis au egalat recordul de game-uri intr-un meci de fete la Australian Open, 48, deținut de Arantxa Sanchez…

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (76 WTA) au oferit cel mai frumos meci al actualei ediții de Australian Open, terminat cu victoria romancei, scor 4-6, 6-4, 15-13. Imediat dupa meci Simona a fost surprinsa in vestiar refacandu-și forțele. In runda urmatoare, Simona Halep se va duela cu invingatoarea…

- Simona Halep, locul 1 WTA, este in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Lasand emoțiile prin care a trecut, puterea fizica și chinul la care a fost supusa de o Lauren Davis care a atacat și a riscat in permanența,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Dupa meci, in care a alergat 4,5 kilometri, Simona Halep a declarat ca se simte epuizata, dar ca este fericita ca a caștigat.…

- Simona Halep – Lauren Davis, un meci pentru istoria tenisului. De ce este o partida de poveste. Jocul din turul 3 de la Australian Open a durat 3 ore, 44 de minute și 58 de secunde. Un meci agonizant, in care a salvat 3 mingi de meci. S-a terminat cu scorul 4-6, 6-4, 15-13 pentru liderul WTA. Francesca…

- Simona Halep, locul intai in clasamentul mondial si principala favorita, sustine in noaptea de vineri, 19 ianuarie, spre sambata, 20 ianuarie, meciul din turul trei al Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului. Jucatoarea constanteana o va intalni pe Lauren Davis SUA, 76 WTA , meciul fiind…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-DAVIS Click aici pentru a vedea meciul Halep-Davis Simona Halep si Lauren Davis s-au mai inttlnit o singura data in circuitul WTA, pe 6 martie 2013, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-0 in primul tur la Indian Wells. La Australian Open 2018, Halep le-a eliminat…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...

- Pentru un loc in optimile turneului Australian Open, Simona Halep (1 WTA) se va duela cu americanca Lauren Davis (76 WTA). Partida dintre cele doua jucatoare se va disputa in noaptea de vineri spre sambata, de la ora 02.00 (ora Romaniei), pe arena Rod Laver.

- Simona Halep nu a avut probleme în meciul cu Eugenie Bouchard, de care a trecut în doua seturi, 6-2, 6-2. În faza urmatoare a competitiei, Halep va juca împotriva americancei Lauren Davis, locul 76 WTA.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) o va infrunta pe Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA) in turul III la Australian Open 2018 . Meciul va avea loc sambata și va fi transmis in direct de Eurosport. Simona Halep s-a calificat in turul III dupa o victorie in doua seturi cu Eugenie Bouchard . Lauren Davis a ajuns…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-2, 6-2, pe sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, calificandu-se in turul al treilea al Australian Open. Simona Halep nu a parut sa aiba probleme de mobilitate din cauza accidentarii suferite la glezna stanga. Ea a acoperit…

- Simona Halep (numarul 1 WTA) a invins-o pe Eugenie Bouchard (numarul 112 WTA), scor 6-2, 6-2 și s-a calificat in turul 3 la Australian Open. Simona o va infrunta in turul 3 pe Lauren Davis (76 WTA), care a invins-o pe Andrea Petkovic, scor 4-6, 6-0, 6-0. Romanca s-a declarat mandra de prestația sa…

