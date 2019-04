Stiri pe aceeasi tema

- La doar 15 ani, Emma Neagu, ajunsa in semifinale la „Romanii au talent“ in acest sezon, a murit din cauza cancerului osos. Florin Calinescu, jurat al concursului de talente, a reactionat dupa ce a aflat de moartea tinerei.

