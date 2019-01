Florin Călinescu îşi face partid şi vrea să candideze la preşedinţia României Florin Calinescu vrea sa intre in politica. "Eu ma bag dragii mei, dar trebuie sa intelegem ca singur nu fac nici cat o ceapa degerata. Ma uitam acum pe cifre, 170.000 de abonati sau cum se cheama, daca fiecare aduce 2 sau 3 ne putem face ptentru inceput o mica grupare de jumatate de milion care sa conteze. Daca miscarea se realizeaza si conteaza, ne putem insemna sa ne facem si noi loc acolo si sa zicem "stati putin".... Nu imi e clar se ce intampla cu niciun partid, cred ca o situatie noua poate sa atraga atentia celor care sunt jupani, este absolut inimaginabil ce se intampla", a declarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

