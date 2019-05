Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Draghici este acuzat ca, in calitate de trezorier al PSD, si-ar fi platit o vila in nordul Capitalei cu bani primiți de partid ca subvenție de la stat. Cladirea a costat 380.000 de euro! Mircea Draghici a postat, in premiera, pe pagina sa de Facebook, imagini cu vila cumparata cu banii de la…

- Oana Bogdan, membru in Consiliul National al PLUS, a afirmat joi seara pe Facebook ca demisiile unor oameni dintr-un partid „altfel”, trebuie privite ca un lucru firesc. Afirmatia acesteia vine dupa ce saptamana aceasta Oana Popescu si Valeriu Nicolae au anuntat ca parasesc PLUS.

- Deputatul PMP Robert Turcescu a afirmat duminica, pe Facebook, ca unul dintre bunicii sai a fost inchis zece ani inchis la Aiud, iar cei care l-au ucis erau și in anii '50 tot niște "rotițe" intr-un mecanism al opresiuni, aidoma cu alte rotițe, din anii '60, din anii '70, din anii '80, potrivit Mediafax.Citește…

- Lista pentru europarlamentare, samanța de scandal in PSD! Dupa ce zilele trecute, Ioan Mircea Pașcu a criticat faptul ca nu se regaseste pe listele PSD pentru Parlamentul European, afirmand ca trebuie fie sa ai niste tendinte sinucigase daca ai putini oameni capabili si ii indepartezi si pe aceia,…

- Satul de situatia jalnica in care se afla drumurile sighetene, un cetatean a initiat o forma de protest, solicitand si Primariei Sighet o autorizatie in acest sens. Sigheteanul a cerut sa ii fie autorizata manifestarea in fata Primariei dar aceasta, printr-un raspuns formal i-a spus ca protestul trebuie…

- Reformele realizate de guvernarea Partidului Democrat din Moldova au fost un important pas spre creșterea eficienței sistemului public, pentru a oferi servicii de calitate cetațenilor. Declarația a fost facuta de catre liderul PDM, Vlad Plahotniuc, care a mers alaturi de colegii sai din Caravana…

- Liviu Dragnea are probleme mari in partid. Nu toate deciziile președintelui PSD sunt acceptate fara drept de apel de catre social-democrați. Ba mai mult, Dragnea are un adversar extrem de puternic in partid.