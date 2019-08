Stiri pe aceeasi tema

- Ultima analiza electorala realizata prin sondajul realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca favoritul electoratului la prezidențialele din acest an ramane Klaus Iohannis, cu aproape 42 de procente, la distanța mare de restul plutonului. De asemenea, la partide, PNL, cu 25,5 la suta din opțiuni,…

- "Nu am fost dat afara de niciun PRO TV. Eu i-am anunțat ca ma indrept spre politica. E evident ca in urma acestei decizii, nu mai pot aparea la televizor in emisiuni precum cea de la PRO TV, conform reglementarilor CNA. Eu i-am anunțat pe cei de la PRO TV acum o luna, de intențiile mele, civilizat,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos a anuntat, sambata, ca formatiunea pe care o conduce isi va desemna in doua saptamani atat candidatul la alegerile prezidentiale, cat si la Primaria Generala a Capitalei. Apoi, impreuna cu USR, vor fi decisi candidatii pentru functiile de presedinte si de prim-ministru,…

- Dancila, raspuns usturator pentru Liviu Dragnea! Premierul Viorica Dancila a fost intrebata duminica la Alexandria daca viitorul președinte al Romaniei, daca va fi dat de PSD, va lua in calcul grațierea lui Liviu Dragnea.Viorica Dancila a raspuns: „Sa castigam intai. Daca va uitati la referendum,…

- "Postarea asta ii va supara probabil pe cațiva colegi din PLUS, care refuza discuția pe aceasta tema. Cațiva din USR o sa zica ca “nu e momentul” sa discutam asta, și ca afectez negocierile. Insa e o tema absolut esențiala și urgenta. Trebuie discutata ACUM. Și cred ca pot sa scriu in cunoștința…

- Soția lui Dacian Cioloș, Valerie Cioloș, susține ca una dintre marile probleme ale actualei generații de copii o reprezinta stresul și anxietatea. Ea susține ca introducerea mindfulness in școli ar rezolva o parte din aceasta problema.Citește și: EXCLUSIV - Moțiunea de cenzura. Barna: UDMR…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca ori el ori liderul USR, Dan Barna, va fi candidat la presedintie "cu siguranta", evocand rezultatul Aliantei USR-PLUS de la alegerile europarlamentare, transmite Agerpres. Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR…

- Un nou razboi izbucnește in Parlament. Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a anunțat ca a solicitat Curții Constituționale sa invalideze mandatul de deputat al lui Liviu Dragnea.Citește și: Dacian Cioloș, atac EXPLOZIV la adresa lui Klaus Iohannis: Este un președinte fara soluții Raluca…