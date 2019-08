Stiri pe aceeasi tema

- Noul presedinte al Partidului Verde, Florin Calinescu, a afirmat vineri seara la Digi24 ca in contextul alegerilor parlamentare de anul viitor va prezenta „in cel mai scurt timp un guvern”, criticand apoi faptul ca USR nu a facut deja asta. Totodata, dupa ce Viorica Dancila declara ca va cauta sustinerea…

- ”Nu cred ca ALDE va ieși de la guvernare, sunt oameni responsabili, iși dau seama ca stabilitatea in aceasta țara este foarte importanta.” a spus Viorica Dancila despre ieșirea ALDE de la Guvernare, in contextul in care ALDE, partenerul de coaliție, il susține pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile…

- „Prin acest congres și prin alegerea ca președinte a actorului Florin Calinescu, verzii iși intaresc poziția pe plan politic romanesc și pornesc la drum puternici, increzatori pentru urmatoarele alegeri. Pe scena politicii romanești se simte lipsa unui partid verde, se dorește apariția culorii verzi…

- Autoritatea Electorala Permanenta lanseaza marti site-ul votstrainatate.ro, o platforma online pe care cetatenii romani din diaspora care vor sa voteze la alegerile prezidentiale din acest an se pot preinregistra. Intr-o conferinta de presa, presedintele AEP, Florin Mituletu-Buica, a precizat…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: Romanii, chemati pe 10 noiembrie si 24 noiembrie la urne pentru alegerea presedintelui tarii Alegerile prezidențiale vor avea loc pe 10 noiembrie (primul tur) și pe 24 noiembrie (al doilea tur), a anuntat presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Mituletu-Buica.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este de parere ca cea mai buna solutie la alegerile prezidentiale este un candidat unic din partea PSD - ALDE - PRO Romania, propunere anuntata de Victor...

- Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu. "Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez…

- Victor Ponta a avut o intervenție telefonica, marți seara, la Romania TV, in cadrul emisiunii lui Victor Ciutacu. Președintele Pro Romania a vorbit și despre alegerile prezidențiale de anul acesta.