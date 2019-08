Florin Călinescu a decis dacă va candida la alegerile prezidențiale Actorul Florin Calinescu a spus ca in acest an nu va candida, dar pentru 2024 se mai gandește. "La ce sa candidez? Cum sa candidez? Atat de tare sa-mi bat și eu joc de instituții, de poporul meu, și sa zic ca vreau și eu sa candidez? Trebuie sa-mi fac intai o armata. (...) Intai de toate, caut sa conving tineri sa-mi arate daca au ceva de zis intr-o parte a existenței sociale in care PSD, PNL, Ponta, Monta, nu au reușit sa ofere nimic de 30 ani. Daca reușesc sa fac acest lucru și, in 2024, ma uit in oglinda, ma duc in fața Ateneului Roman, ma imbrac in frac... mai vedem daca voi candida,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

