Actorul Florin Busuioc va mai ramane internat cateva zile la Institutul pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”, surse medicale declarand pentru MEDIAFAX ca acesta va fi supus unei proceduri de montare a unui al doilea stent, la inceputul saptamanii viitoare. Surse au declarat, pentru Mediafax, ca Florin Busuioc se simte bine, nu mai este […] The post Florin Busuioc va fi supus unei noi operații! Medicii nu vor sa-l mai externeze appeared first on Cancan.ro .