- Conform informatiilor, lui Busu i s-au acordat ingrijiri, in prima faza, la fata locului, scrie wowbiz.ro. Ulterior, Florin Busuioc a fost tranportat la unitatea primiri urgenta a Spitalului Judetean din Craiova. Medicii au incercat chiar sa-l transfere la Bucuresti, insa acest lucru nu a fost posibil…

- Vesti bune vin de la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu, unde a fost transferat Florin Busuioc dupa infarct. Actorul si indragitul om de televiziune se simte mai bine dupa operatia pe care a suferit-o la Craiova, asa ca zvonurile privind o noua interventie pentru montarea unui al doilea…

- Vești bune pentru indragitul prezentator Meteo. Medicii au decis ca starea lui de sanatate ii permite sa fie scos de la Terapie Intensiva. Florin Busuioc se afla acum intr-un salon normal de la Spitalul C.C. Iliescu din București. Mai mult, acesta a inceput sa vorbeasca normal, din fericire pentru…

- Florin Busuioc a facut infarct pe scena. Medicii i-au salvat viata in ultimul moment! Florin Busuioc a suferit un infarct aseara in timpul unui spectacol in care juca pe scena Filarmonicii din Craiova. Actorul, in varsta de 56 de ani, cunoscut publicului si drept Busu, cel care prezinta Meteo la Pro…

