- Actorul Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, a suferit un infarct in timpul unui spectacol, la Craiova. Busuioc se afla in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, unde juca in spectacolul Central Park. El a inceput sa se simta rau in timpul spetacolului.Medicii l-au resuscitat și l-au dus…

- Spitalul de Urgenta din Craiova, unde mai multi parinti s-au plans ca mamele impart patul cu copiii, ca nu sunt perne, iar insectele isi fac loc printre pacienti, a fost sanctionat de Directia de Sanatate Publica (DSP) Dolj, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ilie Balaci a murit la doar 62 de ani! Cel supranumit ”Minunea Blonda” a sfarșit in casa mamei sale, dupa ce a facut o alergie care i-a inflamat caile respiratorii. Medicii legisti au stabilit, in urma efectuarii necropsiei, ca decesul lui Ilie Balaci a survenit unui infarct miocardic.Potrivit…