Florin Busuioc a rupt tacerea despre Neti Sandu! „Nu mai pot. O sa bag mana si o sa o trag bine de par”

- Colegii din cadrul CECCAR Filiala Constanta anunta decesul Mariei Popa, auditor. "Plangem decesul fulgerator si transmitem sincere condoleante familiei. Dormi in pace, suflet bland Dumnezeu sa te odihneasca " ndash; au transmis colegii din cadrul CECCAR Filiala Constanta. ...

- Aproape 50 de angajati ai termocentralei Mintia vor continua protestul inceput marti dimineata si pe timpul noptii spre miercuri, dupa ce o parte din schimbul de dimineata a decis sa ramana in cantina societatii, alaturandu-se altor colegi, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Sindicatului Solidaritatea…

- Ion Iliescu s-a confruntat cu probleme de sanatate la finalul anului trecut, din cauza unei entorse, dar a reușit sa le depașeasca. Starea lui de sanatate s-a imbunatațit, iar soția sa, Nina, a facut anunțul așteptat de toata lumea. Aceasta a precizat ca amandoi sunt bine și ca iși duc liniștiți viața.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Tragedie in aceasta dimineata in Medgidia. O femeie de 51 de ani s-a aruncat de pe podul rutier, in Canalul Dunare - Marea Neagra. Gestul i-a fost fatal: desi cand a fost scoasa din apa mai era in viata, nu a mai trait decat pentru foarte puțin timp. Apropiatii ei spun ca a recurs la acest gest cumplit…

- Persoane necunoscute au dat o spargere la școala din Rascruci, in comuna Bonțida, in cursul nopții de joi spre vineri. Dimineața școala arata ca dupa furtuna, au povestit martori oculari, cu uși rupte, dulapuri ravașite, zeci de hartii impraștiate pe jos. Au fost forțate ușile de la intrare in mai multe…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) anunta oprirea alimentarii cu apa din statia Caraboaia a municipiului Onesti, marti, 06.03.2018, incepand cu ora 8.00. „In aceasta situatie, RAJA SA va alimenta municipiul Onesti, cu apa potabila din rezervor,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- "Au fost facute foarte multe presiuni pe colegii nostri. Au fost schimbate comisiile, avem informatii ca la unele scoli au fost luati elevii si dusi la alte unitati sa dea examenul. Au fost adusi alti oameni in scoala pentru supraveghere din alte parti, fie care nu sunt membri de sindicat, dar cei mai…

- "1.500 de solicitari in ultimele 24 de ore, de ieri dimineata de la ora 8,00 pana azi dimineata la ora 8,00. Dintre acestea, 910 au fost urgente de cod rosu si cod galben. Au scazut solicitarile in locurile publice. 98 de persoane, in loc public, au avut nevoie de ambulanta, din care 10 persoane…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans se va afla in Bucuresti, miercuri si joi, pentru o vizita oficiala, in cadrul careia va avea intalniri cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar joi dimineata, dupa intalnirea cu liderul PSD, are programata…

- Dimineata cu nabadai pentru conducatorii auto din centrul tarii si din orasul Chisinau. Un val de ninsoare cu vant a acoperit rapid toate suprafetele, inclusiv cele carosabile. Din acest motiv, pe unele strazi ale capitalei circulatia este ingreunata.

- Filmul experimental „Nu ma atinge-ma”, al Adinei Pintilie, a fost recompensat cu Ursul de Aur, cea mai inalta distincție de la Berlinala 2018, și a caștigat și premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut.

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu fac apel la cetațeni sa ii anunțe daca au informații cu privire la doua minore, plecate voluntar la data de 24.02.2018 de la casa de tip familial din municipiul Giurgiu, unde locuiau. BENȚA IONELA…

- Un cuplu de dansatori din Moldova a obținut locul doi la Campionatul European de dans sportiv din Sochi, categoria Tineret. Este vorba de Vladislav Untu și Polina Baryshnikova. Colegii lor, Veaceslav Nagailic și Nina Dudoglo, care la fel sint originari din Moldova, s-au plasat pe locul patru, intr-o…

- Dimineata si seara ia o lingurita de crema sau mananca pe o felie de paine. Pentru efecte maxime adauga si usturoi tocat. Ingrediente 1 lamaie. Continuarea AICI.

- Asociatii societatii Litoral Proiect Construct SRL, prin Hotararea nr.1 din data de 30.01.2018 a Adunarii Generale a Asociatilor, prin Cetea Adrian, Cetea Luiza, Mihalcea Mariana, Enciu Valeria si Pantea Elena, au hotarat urmatoarele:Conform art. 202 alin. 1 din Legea 31 1990, se retrag din societate…

- Gabi Enache (27 de ani) s-a desparțit de FCSB, iar in scurt timp ca deveni jucatorul rușilor de la Rubin Kazan. Acesta a vorbit despre detaliile noului sau contract, dar și despre modul in care a fost indepartat de la FCSB. "Acest transfer m-a luat și pe mine prin surprindere. Totul s-a intamplat foarte…

- Azi dimineața orașul a fost taramul fulgilor de nea, care au cazut cu repeziciune peste urbe, spre fericirea celor mici care inca mai spera la o „bulgareala” cu zapada. Speranțele lor s-ar putea sa devina realitate in zilele urmatoare, cand meteorologii anunța temperaturi cu minus și precipitații, nopțile…

- Anamaria Prodan și-a șocat fanii cu o imagine in care apare cu o schimbare de look mai radicala ca niciodata. Impresara și-a dat pletele șatene cu care a obișnuit in ultima vreme pe șuvițe lungi argintii, iar faptul ca nu o prind absolut deloc a fost rapid remarcat de fani.

- Potrivit reprezentantului protestatarilor, Alexandru Dragoi, miercuri este a doua zi de protest a angajatilor minei de sare din Slanic. Dragoi a precizat ca cei aproximativ 80 de mineri care au coborat in subteran marti dimineata se afla in continuare acolo, refuzand lucrul, in timp ce colegii…

- Invitati la un post de televiziune, fratii Sterp au vorbit despre trecut si si-au adus aminte ca erau ironizati de colegi pentru numele de familie pe care il poarta. Cei doi au recunoscut, insa, ca in prezent nu se mai confrunta cu o astfel de problema. A

- Deși are o relație de 17 ani, actorul Bebe Cotimanis a fost suprins de paparazzi in compania unei alte femei, colega de teatru. Imaginile nu lasa loc interpretarilor. Bebe Cotimanis și soția lui, make-up artistul Florina Marcuța, sunt impreuna de 17 ani, dar au facut nunta acum patru ani. Acum se pare…

- Decizie suprinzatoare a procurorilor DIICOT Brașov in dosarul sinuciderilor provocate de controversatul joc Balena Albastra, mai exact, acel joc prin care adolescenții erau indemnați sa se sinucida. DIICOT Brașov a confirmat pentru Evenimentul Zilei ca au fost clasate cazurile de sinucidere care au…

- “La data de 29 ianuarie, procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Tribunalul Cluj a încheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu inculpatul O.D.D., persoana fara calitate speciala, si a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare cu suspendarea…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu, potrivit Agerpres. E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa.…

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, a decedat in aceasta dimineata, din cauza unei boli incurabile. El avea 74 de ani. Fostii lui colegii spun ca Ion Ciubuc era un mare patriot al tarii, foarte energic si harnic.

- Doliu in Partidul National Liberal (PNL). Un cunoscut primar al formatiunii politice a incetat din viata. Este vorba despre fostul edil al comunei Baneasa din judetul Constanta, Marin Ion, anunta telegrafonline.ro. Colegii liberali au transmis condoleanțe familiei. „Filiala Constanța a Partidului…

- El a spus ca a decis sa mearga in strada dupa ce l-ar fi auzit pe avocatul Pavel Abraham spunand ca oamenii care merg la proteste sunt "idioți". [citeste si] "Nu aș fi mers la protest daca nu l-aș fi vazut pe comunistul Pavel Abraham sau cum il cheama facand orice sa explice lumii cat…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a spus, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie. „Daca colegii au avut incredere in mine, trebuie sa nu-i dezamagesc”, a spus Viorica Dancila. Tags: Viorica Dancila Politica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca liberalii vor cere, in cadrul consultarilor de la Cotroceni, convocarea alegerilor anticipate. ”Obiectivul nostru este ca PSD sa nu mai fie la guvernare. Am hotarat sa nu participam la nicio formula de guvernare cu PSD. Am hotarat sa votam impotriva…

- Mihai Tudose a anuntat, luni seara, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca demisioneaza din functia de premier al Romaniei. "Plec cu fruntea sus", a spus Tudose. "Îmi dau demisia în seara asta sau mâine dimineaţă. Domnul vicepreşedinte Stănescu…

- Artistii Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca au fost atacati de patronul unui club din Resita. Cantareata spune ca patronul localului ar fi fost nemultumit de faptul ca nu a cantat non-stop si la un moment dat a devenit violent cu ea si cu sotul ei, dar si cu intreaga ei trupa.A

- "Colegii meu au cerut premierului sa raspunda daca exista acest document la dosarul care a fost inaintat privind numirea chestorului Ionița. Au trecut 11 ore și jumatate și Mihai Tudose nu a raspuns. Nu a furnizat acest document. Este inșelaciune ce s-a intamplat. Este mințirea opiniei publice. Este…

- Colegii lui de la Politia Capitalei au descopertit ca a mai comis acte de pedofilie si in 2012, fapt recunoscut de acesta cand a fost pus in fata probelor. EA Atunci ar fi violat o fetita de sapte ani. Omul legii a fost audiat, toata noaptea, de colegii sai, la Politia Capitalei.

- Seful PSD, Liviu Dragnea, a reactionat imediat dupa sedinta CEX a social-demcoratilor. Dragnea rupe tacerea si vorbeste despre tensiunilor cu premierul Mihai Tudose, dar si cu numarul doi din PSD, Niculae Badalau. Mai mult, Dragnea a vorbit si despre oamenii din Guvern care sunt vizati de remaniere.Citeste…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost prins de politisti luni dimineata. El este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la audieri a recunoscut faptele.

- Ronaldo Deaconu s-a prezentat vineri la reunirea lotului Concordiei Chiajna, deși in aceasta iarna Dinamo și-a aratat interesul pentru mijlocașul de 20 de ani. Tanarul fotbalist n-a scapat insa de glumele colegilor sai la primul antrenament din 2018. "Dinamovistule, hai mai repede!" sau "Mai pleci și…

- Justiția este un serviciu public in slujba cetațeanului, iar acest lucru trebuie sa conteze și in continuare pentru conducerea CSM, a declarat, vineri, noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu. Marcu a subliniat deschiderea de a purta un dialog onest si deschis cu celelalte…

- Maine, intre orele 10.00 și 11.00 va avea loc exercițiul lunar de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. Exercitiul are drept scop antrenarea autoritatilor administratiei publice locale, pregatirea populatiei prin... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Liviu Varciu, tras in piept de colegii sai de emisiune. Artistul muncește in bucatarie, iar nea Marin și celelalte ajutoare ale sale se relaxeaza in restaurant. Eheee, pana aici ți-a fost, Varciule!

- Alan Robinson și Walter Macfarlane s-au nascut și au crescut in Oahu, Hawaii. Ei s-au cunoscut la școala și au ramas prieteni decenii intregi. Intre cei doi este o diferența de varsta de 15 luni și au aflat printr-o coincidența ca au aceeași mama biologica. A fost violata dupa o noapte de…

- 21 decembrie 1989 – 21 decembrie 2017, 28 de ani de la mișcarile din Romania care au dus la rasturnarea regimului comunist. Dincolo de gestul amintirii acelor momente, dincolo de comemorarea celor morți in acele zile, de actualitate raman intrebarile ale caror raspunsuri au menirea sa aduca lumina…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…

- Parlamentarii liberali s-au declarat nemultumiti de faptul ca sedinta de luni a plenului comun in care se dezbate proiectul de buget pe anul 2018 se desfasoara in paralel cu sedinta de plen a Senatului. "Cred ca nu s-a inteles cu exactitate ce s-a intamplat incepand cu ora 15,00. As vrea sa va informez…

- Surprizele au inceput inca de vineri pentru Smiley, cand Ana Munteanu a reusit sa aduca trofeul Vocea Romaniei 2017 in echipa la el. De curand antrenorul a lansat un nou album, "Confesiune", iar colegii de la HaHaHa Production au complotat pentru a-l surprinde pe artist in diverse ipostaze.

- Actrita Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat pe producatorul Harvey Weinstein de viol, a reactionat la intentia altor actrite, printre care si Meryl Streep, de a purta tinute negre la gala Globurilor de Aur, intr-un protest tacut fata de inegalitatea de gen. Ea le-a transmis acestora…