Florin Busuioc a fost externat. La ce are interzis de la medici

- Mai multe informatii contradictorii vin de la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu din Capitala, acolo unde a fost internat actorul Florin Busuioc, dupa ce a fost adus de la Craiova. Ziele trecute, au aparut zvonuri ca indragitul om de televiziune va fi externat, insa la scurt timp s-a aflat…

- Florin Busuioc se afla in continuare internat in spital dupa infarctul suferit saptamana trecuta. Indragitul actor se simte mult mai bine, starea sa este stabila, insa va fi nevoit sa treaca printr-o noua operație. Florin Busuioc, in varsta de 56 de ani, nu mai este conectat la aparate și a reușit sa…

- Florin Busuioc a suferit un infarct pe scena intr-un spectacol din Craiova, unde a simțit ca i se face rau. A incercat sa coboare de pe scena, insa nu a reușit și a leșinat. El a fost transportat de urgența la spital in Craiova. I s-a montat un stent la inima pentru a-i salva viața. Florin Busuioc…

- Vesti bune despre Florin Busuioc. Medicii au decis ca acesta este in afara oricarui pericol, astfel ca va fi externat din spital. Prezentatorul tv a suferit un infarct in urma cu o saptamana, in timp ce se afla pe scena de teatru din Craiova. Dupa primul atac de cord, in urma caruia a fost resuscitat,…

- Au aparut noi informații despre starea de sanatate a lui Florin Busuioc, dupa ce acesta a suferit un infarct, in urma cu cateva zile. Prezentatorul a trecut printr-o adevarata cumpana, dar iata ca soarele rasare și pe strada lui, din nou.

- Unul dintre reporterii speciali de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a realizat in exclusivitate prima poza cu Florin Busuioc, dupa ce seara trecuta el a suferit trei infarcte in timp ce se afla pe scena Filarmonicii Oltenia din Craiova. Imaginea a fost facuta cu puțin timp inainte ca actorul…

- Cazul lui Florin Busuioc scoate la iveala o serie de probleme grave din sistemul de sanatate. Medicul Vasi Radulescu a rabufnit pe pagina sa de Facebook si arata cat de subred este organizat sistemul public de sanatate din Romania. „Cine stie sa puna un stent? Avem nevoie la Craiova, e clinica noua…