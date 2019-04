Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul, in varsta de 29 de ani la momentul crimei, și soția lui in varsta de 26 de ani, se mutasera din localitatea gorjeana Targu Carbunești la Timișoara, cu puțin timp inainte de crima. Locuiau in Calea Girocului, iar el muncea in strainatate. In noaptea de 23 spre 24 mai 2018 cei doi…

- Un barbat de 32 de ani din Zarnesti, judetul Brasov, si-a injunghiat sotia si mama, apoi a vrut sa dea foc casei. Ulterior, s-a taiat in zona gatului, dar medicii au ajuns la fata locului si acorda ingrijiri atat victimelor, cat si agresorului.

- Un barbat de 34 de ani din Zarnesti, judetul Brasov, si-a injunghiat sotia si mama, apoi a vrut sa dea foc casei. Ulterior, s-a taiat in zona gatului, dar medicii au ajuns la fata locului si acorda ingrijiri atat victimelor, cat si agresorului.

- Criminalul din Brașov, care și-a ucis familia in martie anul trecut, pe soția și pe cei doi copii ai sai, a atacat cu apel sentința de inchisoare pe viața data de Tribunalul pentru Minori și Familie...

Florin Buliga, criminalul din Brasov care si-a ucis anul trecut sotia si cei doi copii, a atacat cu apel sentinta de inchisoare pe viata data de Tribunalul

Florin Buliga, criminalul din Brasov care si-a ucis copiii si sotia in somn, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Sentinta a fost pronuntata in urma

- Florin Mircea Buliga, barbatul care și-a ucis soția și cei doi copii, un baiat de 13 ani și o fata de 18 ani, și-ar putea afla sentința la sfarșitul lunii ianuarie, in dosarul in care este judecat pentru omor calificat. Procesul ucigașului a inceput in luna septembrie 2018, iar dupa mai multe amanari…

Criminalul din Brasov care si-a ucis copiii si sotia in somn nu regreta nici acum cumplita fapta, a declarat, joi, la ultimul termen al procesului