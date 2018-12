Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic iși felicita jucatorii dupa succesul categoric cu Craiova, scor 3-0. Il felicita nu doar pe Montini, autorul celor 3 goluri, ci și pe Gomelt, despre care spune ca e printre singurii care au luptat sa ramana la Dinamo. "Am facut un meci foarte bun. Jucatorii s-au adaptat mai bine decat…

- FCSB - VIITORUL LIVE ONLINE. Mai mult decat atat va conta insa maniera de joc a celor de la FCSB. O partitura interpretata bine ar amana verdictul indiferent de rezultat pentru dupa Craciun. Insa tatonarile deja au inceput pentru ca FCSB-ul isi doreste un antrenor care este sub contract, pe Mihai…

- Ioan Sdrobiș, poreclit "Parintele", a vorbit in aceasta dimineața la GSP LIVE despre situația in care a ajuns Dinamo și nu ințelege de ce Mircea Rednic și-a criticat deseori jucatorii in public. "Mircea Rednic e un antrenor foarte bun pentru Romania. Dar el a venit aici crezand ca va da lovitura. Rednic…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, susține ca formația din Ștefan cel Mare a refuzat doi jucatori care in cele din urma au ajuns la Gaz Metan, echipa care a remizat aseara cu roș-albii, scor 1-1. Tehnicianul s-a referit la portughezul Carlos Fortes (4 goluri și o pasa decisiva in acest sezon) și…

- Marius Sumudica a reclamat si relatia pe care Mircea Rednic o are cu fiica lui, Luana Rednic, impresar care aduce jucatori la Dinamo. "Cred ca este singurul manager din Romania la ora actuala, face si desface si la transferuri si peste tot, a gasit si mediul propice, in momentul de fata. Impreuna…

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre transferul fundașului stanga albanez Naser Aliji, 24 de ani, și i-a atacat pe unul dintre foștii antrenori, Florin Bratu. "Aliji are un salariu de 4.000 de euro pe luna, cu posibilitatea de crește din iarna. A jucat in naționala și sper sa revina…

- Mircea Rednic și Florin Bratu, doi dintre cei trei antrenori ai lui Dinamo din acest sezon, s-au contrat zilele trecute pe tema pregatirii fizice a echipei din "Ștefan cel Mare". Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Razvan Burleanu, a vorbit despre situația de la Dinamo, criticandu-l…

- Aflat in razboi cu fanii, care l-au injurat la meciul Dacia Unirea Braila - Dinamo 1-3, in care marcat doua goluri, Dan Nistor iși va continua cariera la Dinamo. Mijlocașul de 30 de ani va semna in zilele urmatoare, pana la meciul de vineri cu Sepsi, prelungirea contracului cu echipa roș-alba. Acesta…