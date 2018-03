Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova și Dinamo au ca obiectiv Cupa Romaniei. ”Avem multe lucruri de aratat” Reprogramata de FRF, partida din sferturile de finala al Cupei Romaniei, CSU Craiova – Dinamo, va avea loc, marți, de la ora 17.00, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul, programat inițial joia trecuta și mai apoi amanat…

- Florin Bratu vrea sa-l foloseasca pe Pesici atacant central, adica a patra poziție pe teren de cand a venit la Dinamo. "Am plecat de la Hajduk pentru ca ma puneau sa joc pe toate posturile posibile, cand eu cel mai bine ma simt aripa stanga. La formația din Split s-a schimbat sistemul intr-unul fara…

- Președintele celor de la CS U Craiova, Marcel Popescu, a vorbit despre meciul cu Dinamo de maine, care incepe la ora 17:00. Partida din sferturile de finala ale Cupei Romaniei este in direct la TV Digi, Telekom, Look și liveTEXT pe GSP.RO. "Este adevarata finala a Cupei Romaniei. Cine va caștiga maine,…

- Meciul CSU Craiova – Dinamo, care se va disputa, marti, de la ora 17.00, la Craiova, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, va fi arbitrat de Horatiu Fesnic. Fesnic va fi ajutat de asistentii Valentin Avram si Alexandru Cerei.Arbitru de rezerva va fi Iulian Calin, iar observatori Eduard…

- CSU CRAIOVA DINAMO 2018 CUPA ROMANIEI. Partida dintre CSU Craiova și Dinamo face parte din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, fiind programata, initial, pe 1 martie. Din cauza condițiilor meteo, meciul CSU CRAIOVA - DINAMO a fost reprogramat pentru 6 martie de la ora 17:00. DIGI SPORT si TELEKOM…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a surprins prin delegarea arbitrului central pentru partida Universitatea Craiova – Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, programata maine, de la ora 17.00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Astfel, deși se preconiza ca va arbitra aradeanul Istan ...

- Florin Bratu, tehnicianul "cainilor", are probleme de lot inaintea meciului de marți din Banie cu U Craiova, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In afara lui Nemec, scos din circuit pentru o luna, "Mitraliera" are o dilema și in privința aparatorilor cu care ar putea aborda intalnirea intrucat…

- Florin Bratu și-a implinit un vis, dupa cum a dezvaluit, in urma cu mai bine de o saptamana, cand a fost uns antrenor la Dinamo! Dar cel poreclit „Mitraliera” nu va avea viața ușoara in ”Ștefan cel Mare”. Ioan Andone, fost antrenor al ”cainilor”, a facut dezvaluiri uluitoare despre ”lucraturile” din…

- FC Dinamo a anuntat, joi, ca meciul cu echipa CSU Craiova, din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, amanat din cauza prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj, a fost reprogramat la 6 martie.Partida se va disputa pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova,…

- Amânat din cauza conditiilor meteo nefavorabile, meciul CSU Craiova - Dinamo a fost reprogramat pentru data de marti, 6 martie, de la ora 17:00. Initial, partida trebuia sa se dispute joi, 1 martie.

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (marți, 17:00). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 1 martie, 15.00. Meciul dintre CSU Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, se va disputa marti, 6 martie, de la ora 17:00. ACTUALIZARE…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 1 martie, 10.50. Oltenii nu sunt de acord cu programarea meciului pe 13 martie, protestand printr-o scrisoare deschisa trimisa FRF. Oltenii…

- Meciul din sferturile Cupei Romaniei dintre CS U Craiova si Dinamo ar fi trebuit sa aiba loc joi, 1 martie, dar a fost amanat din cauza conditiilor meteo nefavorabile. S-a stabilit ca jocul sa fie reprogramat pentru data de 13 martie, dar acum cei din Banie au venit cu o alta propunere si chiar…

- Comitetul Executiv al FRF a decis azi amanarea partidei care trebuia sa se joace joi, dintre U Craiova și Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Meciul se va disputa pe 13 martie, data care nu este agreata de oficialii oltenilor, care iși doresc mutarea partidei duminica, 4 martie, mai…

- Comitetul Executiv al FRF a decis azi amanarea partidei care trebuia sa se joace joi, dintre U Craiova și Dinamo, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Ultimele informații indica faptul ca cel mai așteptat duel din sferturile de finala ale Cupei va avea loc marți, 13 martie, anunța Pro X. ...

- Ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj, Federatia Romana de Fotbal a decis reprogramarea partidei CS U Craiova - Dinamo din ”sferturile” Cupei Romaniei.

- Craiova, decisa spre semifinalele Cupei Romaniei. Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca Dinamo va veni in Banie cu o motivatie mare pentru meciul din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dar ”alb-albastrii” vor avea o motivatie…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat miercuri, pe site-ul oficial, ca partida dintre CS U Craiova si Dinamo, din sferturile Cupei Romaniei, a fost amanata ca urmare a prelungirii codului portocaliu de temperaturi foarte scazute in judetul Dolj. Programata initial pentru joi (1 martie, ora 20:30), confruntarea…

- Federația Romana de Fotbal a decis amanarea partidei din sferturile Cupei Romaniei, U Craiova - Dinamo. Decizia amanarii partidei dintre U Craiova și Dinamo vine ca urmare a prelungirii codului portocaliu de ger pana pe 2 martie, ora 20:00. Informarea venita din partea celor de la INMH vizeaza și județul…

- Cel mai tare duel din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, Universitatea Craiova – Dinamo, se va disputa conform programului, joi, de la ora 20.30, in ciuda conditiilor meteo defavorabile. Antrenorul Craiovei, Devis Mangia, a prefatat meciul, spunand ca este un dificil, deoarece oaspetii se…

- Derby-ul rundei se va disputa, joi, atunci cand pe „Ion Oblemenco“, CS U Craiova va primi vizita celor de la Dinamo. Pentru ros-albi, competitia KO poate fi ultima salvare a unui sezon dezastruos.

- Marcel Popescu, președintele celor de la U Craiova, a dat asigurari ca partida de joi cu Dinamo, din Cupa Romaniei, se va disputa și a analizat șansele lui Ionuț Lupescu la FRF. U Craiova și Dinamo joaca joi, de la 20:30, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Partida poate fi urmarita in format…

- Marti, miercuri si joi sunt programate meciurile din sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Din cauza ninsorilor abundente, terenurile sunt impracticabile, iar echipele au solicitat FRF amanarea...

- Florin Bratu a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca numirea ca antrenor al echipei Dinamo reprezinta un vis implinit si a subliniat ca nu este interesat daca a fost sau nu prima optiune a conducerii. Obiectivul realist al echipei ramane castigarea Cupei Romaniei si un loc cat mai sus in…

- Gigi Mulțescu vine la Dinamo de pe banca naționalei deputaților. Cel supranumit ”Oaia” i-ar putea lua locul lui Vasile Miriuța, ca și demis de Dinamo , dupa ce ”cainii” au cedat la Giurgiu, 0-2 in ultima etapa din sezonul regular. Gheorghe Multescu (66 de ani) a jucat pentru Dinamo intre 1979 si 1985…

- Dinamo s-ar putea desparți azi de Vasile Miriuța, iar pe lista lui Ionuț Negoița sunt Florin Bratu, Dan Alexa, Gigi Mulțescu, Toni Conceicao și Ionuț Chirila. Dintre antrenorii care i-ar putea lua locul lui Vasile Miriuța, Florin Bratu și Gigi Mulțescu au comentat situația de la echipa și au comentat…

- "Daca pierdeam, luam trenul spre Budapesta", spunea Miriuta dupa meciul de infarct de la Chiajna, castigat cu 4-3. Ulterior, "cainii" au facut egal cu FCSB si au pierdut la Astra, ratand play-off-ul. O contraperformanta rusinoasa in istoria recenta a gruparii din Stefan cel Mare, care nu putea trece…

- Dinamo e in cele mai grele momente din era Ionuț Negoița, inceputa in 2013. "Cainii" au ratat play-off-ul dupa 0-2 cu Astra și sunt pe locul 8, riscand sa stabileasca un record negativ in istoria clubului. Ce inseamna ratarea play-off-ului pentru Dinamo? Fani mai puțin pe stadion, bani mai puțini de…

- Vasile Miriuța va fi demis de Dinamo. Patronul Ionuț Negoița nu mai așteapta meciul de joi, de la Craiova, din sferturile Cupei Romaniei. Negoița va avea o discuție cu antrenorul duminica, dar decizia e luata: Miriuța, aut! ”Bomba nucleara a cazut, vedeți maine cine mai iese de sub darmaturi”, a spus,…

- Viitorul a invins-o dramatic pe FC Botoșani, scor 2-1, grație unui supergol marcat in ultimele minute. Nu limpezește prea mult lucrurile in ceea ce privește play-off-ul. Singura echipa bucuroasa dupa acest scor este Astra Giurgiu, care e deja calificata, alaturi de CFR, FCSB și CS U Craiova. In schimb…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat luni programul partidelor din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Gaz Metan vs Asta Giurgiu va deschide "balul", pe 27 februarie. Derbiul CS U Craiova vs Dinamo se va disputa pe 1 martie, de la ora 20:30.

- Partida CSU Craiova - Dinamo, capul de afis din sferturile de finala ale Cupei Romaniei, se va disputa la 1 martie, pe noul stadion din Banie, conform programului anuntat de Federatia Romana de Fotbal....

- FRF a anunțat programul sferturilor de finala ale Cupei Romaniei care se va desfașura in perioada 27 februarie - 1 martie. Derby-ul dintre CSU Craiova și Dinamo se va juca joi, 1 martie, de la ora 20:30, iar partida lui FCSB de la Hermannstadt va avea loc pe 28 februarie, de la ora 18:30. ...

- FRF a anunțat astazi programul meciurilor din sferturile Cupei Romaniei, faza care se va desfașura in intervalul 27 februarie – 1 martie. In urma exprimarii opțiunilor de catre posturile deținatoare ale drepturilor TV, partidele din sferturi se vor disputa conform ...

- Devis Mangia, antrenorul celor de la CS U Craiova, e mulțumit de prestația jucatorilor sai din egalul, 2-2, contra lui Dinamo și acuza fanii care au aruncat petarde in teren. ...despre jocul de astazi: "Am facut un meci foarte bun. Au fost una, doua greșeli. Nu am inchis jocul cand am avut. Am riscat…

- Vasile Miriuța a vorbit dupa eșecul suferit in fața celor de la CS U Craiova, scor 1-2. ...despre jocul de azi:"E un rezultat bun. Am jucat contra unei echipe foarte bune. Un joc foarte bun, placut pentru suporteri. Puteam sa și pierdem acest joc, sa și caștigam. Nu e ușor sa revii de doua ori. Au…

- Programul partidelor care vor avea loc, in perioada 16 februarie - 19 februarie, in etapa a XXV-a a Ligii I: Etapa a 25-a Vineri, 16 februarie LIGA 1 LIVE VIDEO DIGI SPORT SAU TELEKOM SPORT Ora 18:00 Gaz Metan Medias - Juventus Bucuresti Ora 20.45 FC Voluntari - CS U Craiova…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- A fost, fara indoiala, o lovitura la coarda sensibila! Scena din biroul Lilianei Gafencu, relatata de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , respectiv momentul cand sefa de la CS Dinamo intra in conflict cu adjunctul, a creat un tsunami in ”Stefan cel Mare”! Sigur, comunicatul remis de CS Dinamo este…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Ca si in sezonul trecut, CS Universitatea Craiova si Dinamo se intalnesc in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Atunci, tot oltenii au fost gazde, la Severin, si s-au calificat in urma loviturilor de departajare, dupa un meci dramatic, penalty-ul decisiv fiind transformat de Andrei Ivan. De…

- CSU Craiova si Dinamo se vor intalni in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc astazi. Meciul se va disputa in Banie, pe noul stadion „Ion Oblemenco”.

- In premiera, in aceasta faza a competitiei se vor putea face patru schimbari de jucatori, cu mentiunea ca ultima se poate face in prelungiri si doar daca s-au facut celelalte trei. In plus, Hermannstadt, singura echipa din liga a doua, poate alege terenul pe care va juca.

- CSU Craiova va intalni pe teren propriu mare rivala, Dinamo, in timp ce norocul providențial al FCSB continua, trupa lui Nicolae Dica urmand va evolua in deplasare cu singura divizionara secunda, AFC Hermannstadt, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc…

- CSU Craiova va intalni pe teren propriu pe FC Dinamo, iar FCSB va evolua in deplasare cu AFC Hermannstadt, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, s-a stabilit, joi, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Casa Fotbalului, anunța News.ro.Partidele din aceasta faza sunt urmatoarele:…

- In aceasta dimineața, de la ora 11:30, va avea loc tragerea la sorți pentru stabilirea sferturilor de finala ale Cupei Romaniei. FCSB, CS U Craiova, Dinamo, Astra, Poli Iași, Gaz Metan Mediaș, FC Botoșani și AFC Hermannstadt sunt cele opt echipe calificate in sferturi. Partidele se vor disputa intr-o…

- ProSport va transmite live, din etapa a 13-a a Ligii Nationale feminine la baschet, meciul dintre CS Universitatea Alba Iulia si CSTBv Olimpia Brasov. Jocul se desfasoara sambata, incepand cu ora 18:00, iar gazdele pornesc din postura de favorite. Inaintea acestui meci, Alba Iulia ocupa…

- Cosmin Contra a semnat in cartea de onoare a clubului Craiova, cu ocazia prezenței la meciul pe care echipa din Banie l-a caștigat sambata seara, 2-1 cu CFR Cluj, pe noul stadion ”Ion Oblemenco”. Fanii olteni nu l-au iertat pe selecționer. L-au taxat pentru acuzațiile facute la adresa oltenilor pe cand…