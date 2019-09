Cererea DNA de ridicare a imunitatii lui Florian Bodog, transmisa Senatului la inceputul lunii iulie, vizeaza savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada mandatului sau.

Comisia juridica din Senat a decis, saptamana trecuta, intocmirea unui raport de respingere a incuviintarii inceperii urmaririi penale in cazul lui Bodog, urmand ca propunerea sa fie votata in plen. Senatorul Florian Bodog a fost audiat martea trecuta in Comisia juridica. Legat de dosar, el a subliniat ca toti consilierii…