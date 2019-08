Stiri pe aceeasi tema

- Moarte fulgeratoare pentru un barbat in varsta de 41 de ani, tatal unei fetițe de 12 ani. Florin B. a fost gasit fara suflare in camera pe care o inchiriase intr-o casa din Ilford, Anglia. Acesta avea probleme cu inima, iar familia l-ar fi rugat sa nu plece in strainatate. Poliția a deschis o ancheta…

- Un botosanean de 57 de ani a murit in timp ce culegea rosii in Italia. Acesta a plecat in strainatate pentru a face rost de banii necesari unei operatii a sotiei. Acum femeia bolnava, ramasa acasa nu are cu ce repatria trupul neinsulfletit al sotului.

- Un roman in varsta de 21 de ani a murit dupa ce a cazut de pe o stanca din Parcul Național Yosemite din California, SUA. Potrivit e-news.us, tanarul se afla miercuri in zona inferioara a cascadei Bridalveil in momentul in care a alunecat de pe o stanca umeda. Acesta a cazut in gol aproximativ șase metri.…

- ■ sustine senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare ℗ Senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare a facut recent o declaratie publica, dupa tragedia de la Caracal in care i-a cerut premierului Viorica Dancila fie sa actioneze concret pentru a reforma sistemul, fie sa plece. „Bilbe, minciuni, haos, degringolada,…

- Comisarul-sef Aurel Anea, fost sef al Punctului de Trecere a Frontierei Siret, a decedat duminica dupa-amiaza la un spital din Bucuresti unde se afla sub tratament pentru o boala extrem de grea, cancerul.Apropiatii pun acest deces pe problemele pe care le-a avut Aurel Anea in ultimii ani. In ...

- Nicolae Dorin Cazacu, un tanar roman in varsta de doar 18 ani, a plecat de la Londra, unde locuia, spre Italia, unde s-a dus in vizita la iubita lui. Tanarul a ajuns in localitatea Sala, din provincia Lecco, a notat rotalianul.com. Pe 4 iulie, in jurul orei 17:00, Nicolae și iubita sa se aflau pe malul…

- Un sofer roman de TIR a murit, intr-un spital din Barcelona, dupa ce a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului. Nicu a ars in camionul aprins ca o torta, pe autostrada. Duminica seara, camionul condus de soferul roman, care locuia cu familia in Murcia, a luat foc pe AP-7, in dreptul localitatii…

- Ionut Radu, portarul de 22 de ani al Romaniei U21 si, în acelasi timp, capitanul tricolorilor "mici", a fost unul dintre cei mai buni oameni de pe teren la partida Romania - Anglia 4-2, la EURO U21.