Florile olandeze, strivite de Brexit

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May i-a informat marti pe principalii ministri din Cabinetul sau ca parlamentul de la Londra nu va vota saptamana aceasta asupra unei versiuni revizuite a acordului pentru Brexit, transmite Reuters. Biroul prim-ministrului a explicat că May are nevoie de mai mult timp…

- Premierul britanic Theresa May le va propune deputatilor sa-i acorde un timp suplimentar pentru a negocia cu Bruxellesul un acord de Brexit revizuit, a anuntat secretarul de stat pentru locuinte, James Brokenshire, transmite AFP. După ce Camera Comunelor a respins masiv la 15 ianuarie acordul îndelung…

- Premierul britanic Theresa May era luni tinta presiunilor in crestere pentru a cere Uniunii Europene sa renunte la controversatul mecanism de 'backstop' (plasa de siguranta) care sa pastreze o frontiera deschisa pe insula Irlanda dupa Brexit, transmite Reuters. Un influent parlamentar din Partidul…

- Peste 250 de companii au initiat negocieri pentru transferarea sediilor din Marea Britanie in Olanda, din cauza Brexit, a anuntat miercuri seara Guvernul olandez, conform site-ului cotidianului britanic The Independent. Unele companii multinationale au anuntat deja relocarea in Olanda, pentru a mentine…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- Lidera Partidului Democratic Unionist nord-irlandez (DUP), Arlene Foster, a declarat vineri ca premierul britanic Theresa May ar trebui sa-i ceara Uniunii Europene un acord mai bun de 'divort' privind Brexit-ul, noteaza Reuters, informeaza News.ro.Foster, al carei partid sustine guvernul May…

- K. Iohannis va participa la summitul extraordinar al Consiliului UE Presedintele Româniai, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European în cadrul careia ar urma…

- Premierul britanic Theresa May a declarat anterior ca urmatoarea saptamana de negocieri va fi „intensa”, pe masura ce Londra finalizeaza detaliile acordului privind iesirea din Uniunea Europeana.