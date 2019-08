Florile – o afacere cât anul Cultivarea florilor a fost și a ramas una dintre cele mai frumoase tradiții ale gospodarilor romani. Aproape ca nu exista curte fara o gradinița mai mare sau mai mica de flori. Desigur ca multe dintre florile din gradinița ajung și in vazele din casa ori sunt daruite celor dragi. Dar de aici și pana la cultura comerciala de flori și apoi pana la o afacere cu flori dezvoltata pe tot parcursul anului este o cale lunga despre care ne-au vorbit cațiva oameni care traiesc in imparația minunata a florilor. „E mai mult decat o meserie!“ Mari Jean este o femeie veșnic binedispusa. In permanența zambește.… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

