- Clubul spaniol de fotbal Atletico Madrid este pregatit sa plateasca 120 de milioane de euro, clauza de reziliere, pentru jucatorul portughez Joao Felix, potrivit cotidianului Marca, citat de Reuters, dar gruparea Benfica Lisabona dezminte orice tratative. Joao Felix, 19 ani, a debutat…

- Selectionerul reprezentativei Under-21, Mirel Radoi, a anuntat vineri un lot largit de 33 de jucatori din care ii va alege pe cei 23 pentru Campionatul European de tineret gazduit de Italia si San Marino,...

- Capitanul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, aflat la al treilea titlu castigat cu gruparea ardeleana, a declarat, duminica seara, dupa victoria din partida cu Universitatea Craiova (scor 1-0) ca se bucura ca face parte din istoria acestui club. "Echipa a inceput foarte bine meciul, stiam ca…

- Clubul West Ham United din Premier League va lansa propria criptomoneda incepand cu sezonul 2019/2020, prin intermediul unei platforme online care va permite suporterilor sa voteze anumite decizii privind echipa, urmand exemplul lui PSG in Franta si al lui Juventus in Italia, relateaza Reuters.…

- Internationalul ceh Josef Sural, mijlocas al echipei de fotbal Alanyaspor (Turcia), a decedat duminica seara intr-un accident de microbuz, au anuntat oficialii clubului la care acesta evolua, potrivit AFP. ''Jucatorul nostru Josef Sural, ranit grav intr-un accident de microbuz care transporta…

- Tanarul fotbalist din Zlatna, Andrei Marginean, a purtat banderola de capitan al Naționalei de Fotbal Under 18 a Romaniei, in meciul caștigat impotriva echipei Slovaciei cu 4-2. Andrei joaca in Italia, la Sassuolo Calcio și a fost curtat in trecut de Manchester și Fiorentina. Andrei a plecat spre fotbalul…

- Caroline Garcia va fi lidera Franței la intilnirea pe teren propriu cu Romania din semifinalele Fed Cup. Jucatoarea aflata pe locul 21 WTA revine in echipa dupa doi ani de absența. Capitanul nejucator Julien Benneteau le-a mai convocat pe Kristina ...