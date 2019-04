Stiri pe aceeasi tema

- Piața Tricolorului a fost ieri ocupata de polițiști. Dar nu pentru ca s-ar fi intamplat ceva pentru care ar fi fost nevoie de intervenția forțelor de ordine, ci pentru ca a fost Ziua Poliției Romane. In acest context, Inspectoratul Județean de Poliție (I.J.P.) Bacau a organizat un eveniment intitulat…

- Arhitectul Alexandru-Șerban Balan va propune edililor municipiului Bacau un model original de panouri stradale, harți de buzunar, broșuri de prezentare și altele asemenea pentru promovarea turistica a urbei. Proiectul este supervizat de asist. univ. dr. Silviu Teodor-Stanciu, de la Universitatea Naționala…

- Un student de 17 ani, din China, care studia la Universitatea “Vasile Alecsandri”, din Bacau, a murit in weekendul trecut intr-un tragic accident petrecut in Gara Roman. Tanarul, care facuse cunoștința cu Romania din poeziile lui Eminescu, venise in țara noastra pentru a studia limba și a face Facultatea…

- Primarul comunei Magirești, Cada Ionica, ne-a semnalat, duminica, 27 ianuarie, inca o avarie pe conducta de apa tehnologica Albotești – Stația 21 Runcu a companiei Petrom, apa pompata in fostele exploatații de petrol din zona. Avaria a avut loc tot in perimetrul satului Valea Arinilor, iar pe pantele…

- Viorel Ilie, senator de Bacau din partea ALDE și ministru pentru Relația cu Parlamentul, iși va inaugura cel de-al treilea cabinet parlamentar. Primele doua deschise de fostul primar al municipiului Moinești funcționeaza in Comanești, pe str. Republicii, și in Moinești, str. Tudor Vladimirescu. Cel…

- Am vazut, zilele trecute, un baiețaș plangandu-se ca „o cunoștința” a fost amendata pentru viteza și intreba lumea de pe un grup de Facebook daca procesul – verbal nu cumva se poate contesta. Ba ca nu e semnat de un martor, ba ca e venit la trei luni dupa ce a fost savarșita fapta, ba […] Articolul…

- Sarbatoare mare in familia Caleap din Letea Veche. Astazi, soțul, tatal, bunicul, stra-bunicul și stra-stra-bunicul Gheorghe Caleap a implinit 100 de ani. La aceasta onorabila și venerabila varsta, familia, rudele și prietenii l-au sarbatorit așa cum se cuvine, intr-o petrecere de pomina la pensiunea…

- Tribunalul Bacau ar trebui sa se pronunțe pe 17 ianuarie asupra cererii de intrare in faliment a debitoarei Rafo Onești, dar reprezentantul legal al salariaților rafinariei, Ion Marian, a depus o cerere pentru respingerea solicitarii formulata, in octombrie trecut, de Direcția Regionala Iași a Finatelor…