- Aproximativ 20 de oameni din Nadas au participat la protestul de miercuri, nemultumiti ca instanta din Olt a dispus rejudecarea dosarului privind retrocedarea intregului lor sat. Saptamana trecuta, cinci persoane au intrat in greva foamei, in fata Tribunalului Olt. "Vremea nu ne sperie…

- Marti, 20 martie, este marcat sfarsitul iernii astronomice fiind ziua in care are loc echinoctiul de primavara. Este momentul in care ziua este egala cu noaptea, iar de la ora 18.15 (ora Romaniei), in emisfera nordica zilele incep sa creasca, iar noptile incep sa scada. In calendarul gregorian, momentul…

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD se pregateste de nunta, iar romanii de parastas, liberalul considerand ca agenda guvernantilor si cea a romanilor sunt total paralele. “Agenda guvernarii PSD-ALDE si agenda romanilor sunt total paralele, nimic din ceea ce-i…

- Meteorologii atentioneaza ca in acest weekend vremea se raceste brusc si revin ninsorile.Duminica, in toata tara va cadea zapada si lapovita, iar temperaturile, pe timp de zi, vor varia intre minus trei si minus opt grade.

- Suntem in Postul Mare al Paștelui și credincioșii de pretutindeni țin post, adica se abțin sa manance anumite alimente. Totuși, cați știu care este diferența dintre post și abstinența? Este util sa o cunoaștem altfel tot ce am facut pana acum este greșit. Iata cum se ține post corect.

- Vremea se racește spre sfarșitul acestei saptamani și va fi marcata de ploi in majoritatea regiunilor. Un front de aer rece amenința Romania, dinspre Rusia, care va aduce temperaturi de ingheț.

- O primavara capricioasa. Asa anunta meteorologii in urmatoarele doua saptamani. Pana pe 25 martie, la nivelul intregii tari, vremea va fi caracterizata de perioade cu temperaturi maxime cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, dar si intervale cu precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse, sea…

- Presedintele a semnat: Vinerea Mare, zi nelucratoare Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri înaintea Pastelui si, astfel, ultima…

- Sute de locuitori ai Capitalei au venit cu familiile in parcul Valea Morilor, pentru a se bucura de primavara.In timp ce unii au ales sa faca plimbari pe jos, altii au decis sa inchirieze biciclete: "Ne plimbam in jurul lacului, admiram natura, am iesit cu nepoteii".

- În urmatoarele trei zile, vremea se va încalzi brusc, iat temperaturile vor atinge în sudul țarii chiar și 20 de garde. Încalzirea este provocata de intrarea pe teritoriul țarii noastre a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana. PROGNOZA METEO PENTRU PRIMAVARA…

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Vremea buna si temperaturile din ce in ce mai blande ofera invitatii gratuite catre visare… Si daca oniricul patrunde realul, ce poate fi mai potrivit decat o vacanta pentru un restart ca la carte?! Natura isi recapata culorile, te imbie pana in cele mai profunde simturi si iti lanseaza cea mai mai…

- Si asa cum va fi ziua aleasa, asa iti va fi si anul. Este o traditie pe care romanii inca o mai respecta. Are o poveste care a inceput pe vremea romanilor si continua sa fie si acum populara in randul oamenilor. Citeste si Cum ii alegi Baba. Traditii si superstitii in martie. Babele 2018,…

- Flori și marțișoare pentru șoferițele argeșene, de 1 martie! Doamnele si domnisoarele aflate la volan in trafic pe bulevardul Frații Golești din Pitești au fost oprite de politisti și au primit din partea acestora flori si martișoare. De Politie n-ai mai zice, primavara s-o indice! Un agent de Rutiera,…

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil si va ninge. Pe drumuri se va forma ghețuș. Vantul va sufla din sud-vest. La Briceni si Soroca vor fi minus opt grade Celsius, iar la Balti si Orhei - cu un grad mai mult.

- Conform tradiției populare, primavara incepe cu Baba Dochia și zilele ei, cunoscute drept Zilele babei. Zilele babei corespund cu zilele de urcuș ale Babei Dochia cu oile la munte, urcuș dedicat morții și renașterii sezoniere a zeiței agrare și a timpului calendaristic, in preajma echinocțiului de primavara.

- In credinta populara, Babele, noua la numar, isi au originea in povestea Dochia si ofera indicii despre cum va fi anul respectiv. Dochia este o divinitate agrara din panteonul autohton, in stransa legatura cu venirea primaverii, scrie Adevarul."In mentalitatea omului din satul traditional,…

- Primavara va incepe cu temperaturi sub zero grade Celsius in cea mai mare parte a țarii, cu vant și ninsori. Vremea rece se va menține și in urmatoarele trei zile. VREMEA ASTAZI Astazi, valul de frig va persista, vremea mentinandu-se geroasa dimineata in toate regiunile, iar in special in Moldova si…

- Un front atmosferic siberian a cuprins Europa, aducand caderi de zapada semnificative si vant puternic, transmite The Guardian, care consemneaza faptul ca Franta, Italia, Belgia si Tarile Baltice se confrunta cu temperaturi mult sub media obisnuita si cu ninsori abundente.Oamenii strazii din…

- Oamenii strazii au refuzat sa mearga in adaposturile puse la dispoziție de primarie. Deși temperaturile au coborat cu mult sub o grade, aceștia au preferat sa ramana in continuare pe strazi, in plin ger, in ciuda eforturilor depuse de jandarmi. La Braila, pe un ger cumplt de minus 13 grade, polițistii…

- PROGNOZA METEO 2018. Potrivit estimarilor facute de meteorologi, primavara acestui an se anunța a fi una ploioasa. Directoarea ANM, Elena Mateescu, a facut mai multe declarații in legatura cu ceea ce ne așteapta in urmatoarele trei luni și, in special, despre prognoza la inceputul lunii martie. Citește…

- In aceasta perioada a anului, Calendarul popular al culturii noastre traditionale poate constitui sursa de redescoperire a ceea ce ar trebui sa insemne viata bazata pe “ordine”; “randuiala”, truda”; “impacare cu semenii si natura “; “dragoste” ; “puritate” si, mai ales, “SARBATOARE” . Ce este sarbatoarea…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Dolj ia și in acest an urma obiceiurilor din prima sambata a Postului Mare al Paștelui și va propune un popas in comuna Desa unde este implinit, pe 24 februarie, ritualul cunoscut ...

- Biblioteca Județeana “Alexandru si Aristia Aman” alaturi de Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” Melinești organizeaza vineri, 23.02.2018, incepand cu ora 13.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu” activitatea cu titlul “Tradiții și sarbatori de primavara in satele oltenești”. Scopul acțiunii consta…

- Ca multe lucruri de pe cer, iubirea se mișca intotdeauna și calatorește spre altundeva. Unele zodii vor avea parte de o zi memorabila de Dragobete. Citeste si Horoscop dragoste saptamana 12-18 februarie 2018. Decizii hotaratoare pentru patru zodii BERBEC Chiar și atunci cand…

- Vremea se schimba radical de duminica, ninsorile si lapovita cuprinzand cea mai mare parte din tara, iar temperaturile vor scadea brusc pana la limita gerului saptamana viitoare. Inceputul primaverii aduce vreme calda, dar precipitatii din belsug in majoritatea regiunilor.

- Este vorba despre Streptococcus gallolyticus gallolyticus (SGG) care se localizeaza, de obicei, in tumorile de pe colon. Oamenii de știința au realizat studii pe soareci carora le-au fost administrate aceste bacterii, pentru a observa evolutia bolii. S-a constatat ca microbul administrat a facut…

- Cuplurile din Targu-Jiu care in acest an implinesc o jumatate de secol de mariaj vor fi sarbatorite de Dragobete. Pana acum, 40 de cupluri s-au inscris la primarie pentru evenimentul „Nunta de Aur”.Cererile depuse au fost deja verificate, fiind anumite conditii pe care trebuie sa le indeplineasca participanții,…

- Adrian Minune, unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati cantareti de manele si-a obisnuit publicul cu prezente care mai de care mai elegante. Numai ca, la ultimul eveniment la care a fost present, Adi Minune a uimit pe toata lumea.

- In București, sambata, 3 frebruarie, vom avea aproape 18 grade Celsius. Duminica, 4 februarie, temperaturile vor scadea, nu va fi doar senzația de la nivelul corpului. Vom avea temperaturi minime negative, de -2 grade Celsius, și maxima de 9 grade Celsius.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni prognoza pentru urmatoarele doua saptamani. Iata cum va fi vremea in intervalul 29 ianuarie – 9 februarie, in fiecare regiune a țarii: BANAT In prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit pentru acesta perioada a anului.…

- Sirimavo Bandaranaike era obișnuita cu politica. Tatal sau era membru al Senatului. Dorind ca fiica sa sa aiba o educație aleasa, parinții sai au trimis-o la una dintre cele mai bune școli cu internat. Dupa ce a terminat studiile, ea s-a axat pe voluntariat. A mers zeci de kilometri prin jungla pentru…

- Televiziunea publica japoneza NHK a publicat din greșeala o alerta privind lansarea unei rachete nord-coreene. Oamenii erau indemnați sa se adaposteasca, deoarece Phenianul a lansat o noua racheta. Eroarea a fost remediata dupa cateva minute, noteaza AFP. „Coreea de Nord pare ca a lansat o racheta.…

- Pe 14 ianuarie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta.Se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații.Vintul din nord-est va sufla slab. Temperatura aerului noaptea va oscila intre -9..-4°С.

- Ninsori abundente se vor inregistra in centrul si vestul tarii, in celelalte regiuni precipitatiile mentinandu-se in normalul perioadei. Anul 2017 a fost marcat de anomalii climatice. Am avut canicula, tornade, furtuni violente care au ucis oameni, dar si ploi abundente. Toate acestea, spun specialistii,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca desemnarea, în primavara acestui an, a unui candidat al partidului pentru alegerile prezidentiale ar fi o mare greseala. Întrebat daca sustine organizarea unui congres PSD pentru desemnarea, în primavara acestui an,…

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- Ar putea sa va intereseze: Cuptorul lui iunie 12.06.2010 Prima zi de canicula 11.06.2010 Canicula de iunie! 8.06.2010 Au sosit campionii 9.06.2010 Deși suntem în mijlocul iernii și temperaturile ar putea sta foarte bine sub zero grade chiar și la orele pranzului, astazi, la Constanța s-au înregistrat…

- In pofida știrilor alarmante referitoare la vremea din vestul Europei și din America de Nord, pe romani iarna ii ocolește inca. Cele doua zile de weekend le vor aduce și banațenilor o vreme neobișnuit de calda pentru aceasta perioada a anului, care va face ca expresia „gerul Bobotezei” sa fie lipsita…

- In ianuarie, in medie, temperatura va fi mai ridicata in partea de sud, sud-est, local in vestul tarii, in timp ce in rest se asteapta in medie temperaturi normale, potrivit meteorologului Romania TV, Gabriela Bancila. Din punct de vedere al precipitatiilor, acestea vor fi excedentare in mare…

- In ultima zi de Craciun, constantenii au iesit din case. Vremea frumoasa si cele 15 grade din termometre, a umplu faleza Cazinoului. Si in Mamaia oamenii au iesit la plimbare.foto: facebook.sorinbelu ...