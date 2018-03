Stiri pe aceeasi tema

- Mesaje de Florii 2018. Crestinii praznuiesc, duminica, 9 aprilie, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Mii de credinciosi ortodocsi au participat, in ajunul Floriilor, la procesiunile impresionante organizate in fiecare an in tara. Cu ramuri in manini si cu rugaciuni in gand, oamenii si-au amintit de intrarea lui Iisus in Ierusalim.

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul acestuia, un spectacol electronic de laser și lumini a ridicat publicul in picioare, iar alaturi de public Andra și Mihaela Radulescu au dansat și au facut spectacol. Radu Cernat e plecat de mai bine de 16 ani in SUA, unde a locuit in Dallas și Los Angeles. Acesta…

- Sezonul de primavara si, desigur, sarbatoarea Pastelui sporesc numarul rezervarilor online, comparativ cu celelalte luni ale anului, afirma hotelierii. Anul acesta, romanii prefera destinatiile din tara, in detrimentul marilor capitale europene, astfel ca 89% dintre respondenti au optat pentru o vacanta…

- Cu o saptamana inaintea Paștilor, duminica, pe 1 aprilie, creștinii ortodocși sarbatoresc Floriile sau Duminica Stalparilor, cum mai este cunoscuta in popor. Aceasta este cea mai importanta sarbatoare care vestește Invierea Domnului, aducandu-ne aminte de intrarea lui Iisus in Ierusalim. Totodata, in…

- De Florii creștinii ortodocși sarbatoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost întâmpinat cu frunze de palmier. Tot de Florii este și sarbatoarea celor care poarta nume de flori.

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, ziua semnifica reinvierea naturii. De Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei...

- Marea Sarbatoare a Intrarii Domnului in Ierusalim are loc in duminica dinaintea Invierii Domnului (a Sfintelor Pasti), ziua fiind cunoscuta si sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stalparilor. In aceasta zi crestinii sarbatoresc intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim, inainte de…

- Romanii sunt dispusi sa cheltuiasca intre 300 si 600 lei de persoana pentru o mini-vacanta de Paste, majoritatea (89%) alegand in acest an destinatii autohtone in detrimentul marilor capitale europene, se arata intr-un studiu realizat de un portal de rezervari online, remis miercuri AGERPRES . Cu toate…

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Centrul Bucurestiului au fost plin de credinciosi romano-catolici, care au retrait, duminica, momentul sacru al intrarii triumfale a lui Iisus in Ierusalim. Procesiunea a inceput de la Biserica Franceza ”Sacre...

- "In vremea aceea Iisus a luat la Sine iarasi pe cei doisprezece si a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; Il vor osandi la moarte si-L vor da in mana paganilor; Il vor batjocori, si-L vor ...

- Se apropie Pastele, asa ca mii de credinciosi ajung in aceasta perioada la Ierusalim, in locul Invierii lui Iisus. Toti se reculeg la Mormantul Sfant iar asta ii ajuta sa se simta mai linistiti si impliniti. Intre turisti sunt si foarte multi romani.

- Initiativa legislativa prin care angajatii din Romania mai castiga o zi libera, respectiv Vinerea Mare, va creste cu aproximativ 30% numarul de turisti care vor merge in vacanta de Paste in destinatii interne si externe. In doar cateva zile de la decizia ca Vinerea Mare sa fie sarbatoare legala,…

- Cel mai adesea, vacanța de Paște reprezinta primul concediu al anului, câteva zile în care ieșim din rutina pentru a fi alaturi de familie și de prieteni. Motorul de cautare pentru calatorii momondo.ro a analizat datele cu privire la weekendurile pascale din ultimii trei ani și…

- „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare”, se arata in expunerea de motive a initiatorului, plegislativa a fiind depusa…

- Preotul, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, a afirmat ca a elucidat miracolul Focului Sfant si ca aprinderea acestuia are legatura cu Biserica Copta. Preotul armean Samuel Agoyan a spus reporterilor israelieni ce se intampla cu adevarat in timpul miracolului Sfantului Foc, a scris portalul…

- Deputatii au decis, miercuri, sa acorde inca o zi libera romanilor, aproband un proiect de lege care prevede ca Vinerea Mare e sarbatoare legala nelucratoare. „Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Pastelui si, astfel, ultima vineri din Postul Mare. Este una dintre cele…

- Zile libere 2018: Daca pana acum a fost doar la stadiul de propunere, de astazi insa este oficial! Romanii vor primi o inca o zi libera, care va fi de Vinerea Mare. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege prin care ultima zi de vineri inaintea Pastelui devine zi de sarbatoare…

- Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat miercuri, cu 233 de voturi “pentru”, 7 voturi “impotriva” si 19 abtineri, proiectul de lege privind declararea vinerii dinaintea Pastelui sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- ZILE LIBERE 2018. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Maria Ghiorghiu, femeia care a prezis incendiul de la Colectiv, a facut dezvaluiri uluitoare in emisiunea „Voi cu Voicu”. Celebra prezicatoare a povestit și ca Iisus va veni a doua oara pe pamant in Romania. Maria Ghiorghiu, o noua premonitie infioratoare despre Romania Clarvazatoarea…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri inaintea Pastelui - devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza, scrie Digi24. 50 50 0 50 0 0

- Romanii vor putea adauga inca o zi in ”portofoliul” de zile libere. Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, o propunere legislativa pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 – Codul muncii, prin care Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui – devine zi de sarbatoare legala…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi "pentru , un vot "impotriva si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Senatorii au aprobat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon, care prevede ca Vinerea Mare – ultima zi de vineri inaintea Pastelui –...

- Mihaela Radulescu il aduce pe Felix Baumgartner in Romania! Diva de la Monaco ( și-a facut acolo o casa de vis! ), jurat in show-ul “Romanii au talent”, al carui nou sezon, al optulea, incepe diseara la PRO TV, ne-a marturisit ca iubitul ei austriac, care a devenit o celebritate mondiala dupa ce a sarit…

- De ce creeaza probleme cele doua semne puse alaturi? Pentru ca ambele, separat, au conotatia lor negativa. Multe popoare considera numarul 13 ca fiind blestemat. Se zice ca numarul 13 este considerat aducator de nenorociri si pentru ca, la Cina cea de taina, au stat la masa 13 persoane, cei 12 apostoli…

- Scenariu socant facut de specialisti pentru romanii care au credite in lei. Dobanda cheie si ROBOR vor creste din luna in luna si vor ajunge la 5% anul acesta. Vesti proaste sunt si pentru cei care s-au imprumutat in euro. Moneda europeana va fi pana la sfarșitul anului 5 lei,…

- Romanii au inceput sa cultive tot mai mult droguri, procurorii DIICOT remarcand o creștere a plantațiilor de marijuana. In ceea ce privește consumul, nu a crescut semnificativ, spun anchetatorii, motiv pentru care suntem o țar...

- Romanii ar putea plati doar pentru cat gunoi arunca. Noile tarife vor fi calculate in funcție de cat de des vom duce sacii la ghena sau de greutatea lor. Sunt masuri propuse de Ministerul Mediului pentru a incuraja colectarea selectiva și reciclarea in Romania.

- Paginile web ale Instituțiilor Prefectului au adoptat un model unitar pentru a facilita un acces rapid la informațiile privind principalele servicii de interes pentru cetațeni, respectiv obținerea permiselor auto, a pașapoartelor și buletinelor. Ministerul Afacerilor Interne, in colaborare cu Instituțiile…

- Ziua de 2 februarie este pentru intreaga crestinatate prilej de mare bucurie, intrucat se praznuieste intampinarea Domnului, sarbatoare care cinsteste momentul cand Iisus a fost dus la Templul din Ierusalim...

- Mihaela Radulescu a dezvaluit cum reușește sa arate mai tanara. Intr-o postare pe blogul personal, vedeta de la Pro tv le-a marturisit tuturor care sunt secretele ei in materie de frumusețe. Mihaela Radulescu, care pe 3 august a implinit 48 de ani , reușește sa aiba un ten perfect și asta datorita…

- Andreea Pastarnac, fost ministru delegat pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita de premierul Viorica Dancila, in postul de secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.Pe langa numirea in functia de secretar de stat a ex ministrului delegat, premierul Dancila a luat, miercuri, si…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Cel de-al optulea sezon al emisiunii „Romanii au talent“ va debuta la Pro TV la jumatatea lunii viitoare, pe 16 februarie. Show-ul, desfsurat sub sloganul „Marea Unire a Talentului“, va fi difuzat in fiecare vineri, de la ora 20.30.

- Romanii si votantii PSD trebuie sa afle de la ministrii noului cabinet despre activitatea lor si, in acest sens, acestia vor comunica saptamanal ceea ce fac, a declarat, duminica, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, citat de Agerpres.

- In fermele de la marginea Capitalei, crescatorii de oi sunt optimisti cu privire la Pastele 2018. Deja au selectat mieii care vor ajunge pe mesele romanilor. De la portile fermelor, mielul in viu se va vinde, in preajma sarbatorilor, cu 10 lei kilogramul, cu aproape doi lei mai putin decat anul trecut. …

- Gazele naturale consumate de catre populatie se vor scumpi cu 10%, de la 81,48 lei/MWh la 88,28 lei/MWh incepand cu data de 10 ianuarie, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), intr-un comunicat, dupa ce furnizorii au cerut preturi mai mari. Impactul in facturi va…

- Romanii vor avea anul acesta 14 zile libere, decise prin lege, dintre care doar trei in weekend, la care s-ar putea adauga alte cateva pentru bugetari, prin decizii ale Executivului, daca va considera ca este cazul pentru a face o ”punte”, pentru ca acestia sa aiba posibilitatea unor minivacante.Potrivit…

- PASTE 2018. De ce Pastele catolic si cel ortodox se sarbatoresc la date diferite Calcularea datei la care creștinii sarbatoresc Paștele ține doua fenomene naturale, unul cu data fixa - echinocțiul de primavara, iar altul cu data schimbatoare - luna plina. Aceasta din urma face ca data Paștelui sa…

- O noua ZI LIBERA pentru romani! VEZI cate zile vor sta acasa angajatii in 2018 O noua zi libera pentru romani! Parlamentari de la toate partidele propun ca pe langa cele 14 zile libere legale, sa mai fie adaugata inca una, si anume vinerea mare. Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar…