Un milion si jumatate de fosti detinuti americani, care si-au ispasit pedeapsa, si-au recuperat marti in Florida dreptul de vot, gratie aprobarii date in acest sens de catre alegatori, transmite AFP.



Americanii au fost chemati la urne in Statele Unite pentru a reinnoi in totalitate camera inferioara a Congresului si o treime din Senat, dar si pentru a alege mii de candidati in plan local.



In Florida, alegatorii au trebuit de asemenea sa se pronunte asupra Amendamentului 4, care restabileste automat dreptul de vot pentru persoanele care si-au executat pedeapsa cu inchisoare…