Stiri pe aceeasi tema

- Ar fi fost folosit agent neuroparalizant VX pentru asasinarea fratelui liderului nord-coreean Kim Jong Un. Ca urmare, Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva regimului de la Phenian, informeaza Reuters. Fratele vitreg al lui Kim Jong Un, ucis in aeroport de doua femei Purtatoarea…

- Senatul din Florida a adoptat luni noi masuri vizand controlul armelor, in urma tragediei de la 14 februarie, cand un fost elev a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din acest stat din sud-estul SUA, transmite marti dpa. Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la…

- Senatul din Florida a respins o propunere de interzicerea armelor de asalt si a votat pentru o masura de a inarma o parte dintre profesori, dupa ce in urma cu cateva saptamani 17 persoane au fost ucise intr-unul dintre cele mai sangeroase atacuri asupra unei scoli din istoria SUA.

- Coreea de Nord a amenintat, sambata, ca va lua masuri pentru contracararea Statelor Unite daca armata americana si cea sud-coreeana continua exercitiile militare comune, informeaza site-ul agentiei Reuters. Statele Unite si Coreea de Sud urmeaza sa lanseze in aprilie o noua serie de exercitii…

- Gigantul american de distributie Walmart si unul din cei mai mari vanzatori de arme au anuntat noi restrictii la vanzarile de arme, in urma masacrului comis recent de un tanar de 19 ani intr-un liceu din Parkland, Florida, tot miercuri presedintele Donald Trump cerandu-le senatorilor sa actioneze rapid…

- Gigantul american de distributie Walmart si unul din cei mari mari retaileri de arme au anuntat noi restrictii la vanzarile de arme, in urma masacrului comis recent de un tanar de 19 ani intr-un liceu din Parkland, Florida, tot miercuri presedintele Donald Trump cerandu-le senatorilor sa actioneze…

- Profesorul arestat in urma unui incident, miercuri, intr-un liceu din orasul Dalton, in Georgia, era inarmat cu un pistol si s-a baricadat singur intr-o clasa, dar nu voia sa atace elevi, a anuntat politia, scrie Reuters.Un foc de arma s-a auzit cand directorul institutiei a incercat sa patrunda…

- In aceste conditii, „existenta unor arme nucleare tactice ale SUA gata de utilizare in Europa nu reprezinta doar o relicva a razboiului rece, ci si o pozitie foarte agresiva", a insistat Serghei Lavrov, vorbind la o conferinta privind dezarmarea la Geneva. Ministrul rus a acuzat SUA ca au…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a dezvaluit vineri ca cea mai grea parte atunci cand compune muzica sunt versurile care nu au fost scrise inainte, declaratie cu prilejul premierei unui documentar prezentat la Festivalul International de Film de la Berlin, informeaza NEWS.RO citand Reuters.Citeste…

- America este framantata de dezbateri legate de regimul armelor. Una a avut loc chiar la Casa Alba, unde presedintele Donald Trump i-a primit pe parintii si colegi ai elevilor impuscati saptamana trecuta la un liceu din Florida.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca profesorii inarmați ar putea impiedica atacurile din școlile americane, așa cum a fost cel de saptamana trecuta, in urma caruia 17 persoane au murit in Florida, scrie BBC News. Profesorii care ar avea asupra lor un pistol ascuns ar putea pune capat repede…

- Presedintele Donald Trump a spus joi ca inarmarea acelor profesori care au pregatire militara sau pregatire speciala, dupa masacrul de saptamana trecuta din Florida, “ar rezolva problema instant”, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, 'ar rezolva instantaneu' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii extrem de divizate,…

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Elevii din statul american Florida cer inasprirea legii cu privire la controlul armelor. Peste o suta de tineri, care au fost martori ai atacului de saptamana trecuta, produs intr-un liceu din Parkland, au efectuat o vizita in biroul autoritatilor locale si le-au povestit prin ce

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- Voci gatuite, lacrimi, furie: confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis miercuri masuri "puternice", evocand in context posibilitatea, extrem de controversata, de a

- George Clooney impreuna cu sotia sa vor face o donatie de 500.000 de dolari pentru finantarea unui mars impotriva armelor de foc anuntat pentru 24 martie la Washington, dupa macelul care a avut loc intr-un liceu din Florida soldat cu 17 morti, noteaza huffingtonpost.

- Donald Trump cere ca vinzarea unor dispozitive care permit pustilor automate sa traga precum mitralierele sa fie interzisa. Autorul masacrului din Las Vegas din octombrie a folosit astfel de dispozitive, care i-au permis sa traga 90 de gloante in zece secunde. Individul a ucis atunci 58 de persoane…

- Vedeta de televiziune Oprah Winfrey a promis ca va egala donatia de o jumatate de milion de dolari a sotilor George si Amal Clooney pentru a ajuta la organizarea unei manifestatii in favoarea controlului armelor de foc anuntata pentru 24 martie la Washington, dupa atacul armat dintr-un liceu din Florida…

- 'Am semnat o directiva cerand Departamentului Justitiei sa propuna reglementari cu scopul de a interzice toate mecanismele care transforma arme legale in pusti automate', a declarat Donald Trump, in contextul in care un atac armat la un liceu din Florida a relansat dezbaterea recurenta despre armele…

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei ''ameliorari'' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. ''In timp ce…

- Adolescentul acuzat ca a ucis 17 persoane intr-un liceu din Parkland, in Florida, s-a aflat in centrul unei anchete a politiei, in 2016, dupa publicarea unei inregistrari video in care spunea ca vrea sa achizitioneze o arma, scrie Reuters, potrivit news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani,…

- Turcia nu a folosit niciodata arme chimice in cadrul operatiunilor militare din Siria si a acordat o atentie deosebita protejarii civililor, a declarat duminica ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, ca raspuns la acuzatiile formulate de catre fortele kurde siriene, relateaza agentia Reuters.

- Condoleanțele si rugaciunile nu mai sunt de ajuns, e timpul sa schimbam legislatia referitoare la arme. Este mesajul miilor de americani prezenti la un miting de amploare in Florida, care au cerut inasprirea legilor legate de comercializarea armelor.

- Presedintele american, Donald Trump, a fost sambata tinta criticilor unei eleve de la liceul din Florida unde 17 persoane si-au pierdut viata sub gloantele unui criminal, pentru legaturile sale cu National Rifle Association (NRA), puternicul grup de lobby favorabil armelor de foc, relateaza AFP. "Tuturor…

- Schioarea americana Lindsey Vonn a declarat, sambata, ca a fost devastata de vestea atacului armat din aceasta saptamana din Florida, soldat cu 17 morti. Ea le-a transmis familiilor victimelor sustinerea sa, de la Pyeongchang, unde participa la Jocurile Olimpice, informeaza Reuters.Vonn spune…

- Schioarea americana Lindsey Vonn, care participa la JO de iarna de la PyeongChang, a afirmat ca s-a simtit ''devastata'' dupa ce a citit despre atacul produs in Florida, soldat cu 17 morti si cel putin 14 raniti, ea transmitand sprijinul sau pentru familiile victimelor, scrie Reuters.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a vizitat vineri, impreuna cu sotia sa, Melania Trump, victimele spitalizate ale atacului armat de miercuri de la un liceu din Parkland, in statul Florida, informeaza Reuters. Cuplul prezidential dorea sa-si prezinte omagiile celor raniti si sa multumeasca personalului…

- Noul presedinte al Africii de Sud, Cyril Ramaphosa, urmeaza sa ofere mai multe detalii despre combaterea coruptiei si despre stimularea economiei, in primul discurs privind starea natiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un judecator statal american a decis joi ca Nikolas Cruz, suspectul in cazul atacului sangeros comis miercuri la un liceu din Florida (sud-estul SUA), va fi tinut in detentie fara posibilitatea de eliberare pe cautiune, transmit Reuters, dpa si The New York Times. Cruz (19 de ani) este acuzat ca a ucis…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va merge in Parkland, unde un tanar de 19 ani a impuscat mortal 17 persoane la un liceu din Florida, relateaza AFP si Reuters. 'Intentionez sa merg in Parkland, sa ma intalnesc cu familiile si cu autoritatile locale, si sa coordonez raspunsul federal',…

- Un atac armat a avut loc, miercuri, in Florida, soldat, conform agenției Reuters, cu 17 morți, elevi și profesori ai unui liceu. Atacatorul, care se numește Nikolas Cruz, are 19 ani si este un fost elev, exmatriculat din respectivul liceu din motive de conflicte repetate cu disciplina școlara. Sunt,…

- Atac armat la un liceu din Florida. Un individ inarmat a deschis focul, miercuri, intr-un liceu din statul american Florida, ucigand mai multe persoane si ranind alte zeci, transmite Reuters. Atacatorul a fost arestat de politie dupa zeci de minute de cautari, timp in care sute de elevi au evacuat panicati…

- Importante forte de securitate din comitatul Broward, in Florida, au intervenit, miercuri, in urma semnalarii unui incident armat, aflat in curs la un liceu din localitatea Parkland, a anuntat biroul serifului, relateaza Reuters. In urma atacului armat, ar fi fost ranite cel putin 20 de persoane.

- Un atac armat la un liceu din Florida s-a soldat cu peste 20 de victime! Un barbat a deschis focul miercuri, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward, citat de presa locala, transmit Reuters si AFP. A

- Cel putin 20 de persoane au fost ranite dupa ce un individ inarmat a deschis focul miercuri intr-un liceu din statul american Florida, potrivit purtatoarei de cuvant a serifului din comitatul Broward, citat de presa locala, transmit Reuters si AFP.O persoana a fost evacuata pe o targa si urcata…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. Cele doua…

- Deputatii din Adunarea Nationala a Frantei au adoptat, marti seara, un articol dintr-o noua lege care le va da cetatenilor dreptul de a face greseli in relatie cu guvernul, fara a fi sanctionati la prima abatere, scrie digi24.ro.

- Compania Twitter, care in prezent analizeaza implicarea Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, a transmis vineri ca isi va notifica unii dintre utilizatori daca au fost expusi la materiale generate de un presupus serviciu rus de propaganda, relateaza Reuters. Compania a precizat ca va…

- Accidentele rutiere ar trebui tratate de guverne ca pe o problema de sanatate publica, astfel ca trebuie sa imbunatateasca sistemele publice de transport, planificarea rutiera si designul urban, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale, potrivit Reuters. Transferul responsabilitatii pentru accidentele…

- Astronautul John Young, un pionier al programului spatial american cu sase iesiri în spatiu si o aselenizare, a murit la vârsta de 87 de ani, a anuntat NASA sâmbata. Omul de stiinta a murit vineri noaptea din cauza unor complicatii ale pneumoniei de care suferea.…

- Actul normativ prevede modificarea și completarea Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare astfel incat sistemele de alimentare de oriunde din țara sa corespunda normelor de combatere și stingere a incendiilor. Noile masuri vor fi urmarite de primarii din fiecare…

- Macedonia anunta masuri de urgenta pentru a face fata smogului dens care acopera orasele, o problema cu care regiunea Balcanilor de Vest se confrunta in fiecare iarna si care este cauzata de arderea carbunelui, industria invechita si nivelul inalt de emisii poluante provenite de la autovehicule,…

- Membrii Centrului Interfaith pentru Responsabilitatea Corporatista (ICGR) cer companiilor americane de alimentatie McDonald’s Corp, Denny’s Corp si Sanderson Farms Inc sa nu mai cumpere sau sa produca carne crescuta cu antibiotice, relateaza Reuters.

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Liiderii de stat si de guvern din Uniunea Europeana, reuniti joi si vineri pentru summitul Consiliului European, s-au contrazis in privinta cotelor obligatorii pentru relocarea refugiatilor, la doi ani dupa ce au agreat un plan comun de masuri in acest sens, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arme furnizate de SUA si de Arabia Saudita gruparilor de opozitie siriene au ajuns frecvent in mainile Statului Islamic (SI), releva un raport publicat joi de Conflict Armament Research (CAR), un grup de monitorizare care a analizat provenienta armelor gasite pe campurile de lupta, transmite Reuters.…