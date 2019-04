Stiri pe aceeasi tema

- Grupul sud-coreean SK Hynix intentioneaza sa cumpere o parte din MagnaChip Semiconductor, lider mondial in proiectarea si productia de semiconductori analogici si semiconductori pentru aplicatii de mare volum, informeaza Reuters, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit agerpres.ro.Presa…

- ”Discursul lui Orban- un morman de prostie! Sa spui ca in unele județe oamenii sunt mai educați și in alte județe, pe care le-a enumerat, oamenii sunt needucați, este noaptea mintii! Același Orban care a jignit pe toți oamenii de la țara, in alt discurs, cand a spus ca ei vin de la coada vacii...”…

- Presa straina viua la inceputul anului ca frumoasa Charlize Theron este noua iubita a lui Brad Pitt. Iata ca actrița sud-africana face o marturisire care probabil va bucura multa lume. Vedeta, in varsta de 43 de ani, a afirmat ca este singura și ca se afla in cautarea sufletului pereche. „Sunt singura…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Parchetului de pe langa Tribunalul Giurgiu, efectueaza 197 de perchezitii domiciliare, in 19 judete si in Capitala. Mai multe persoane sunt banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu…

- Situația se complica pentru Mauro Icardi. Problemele pe care le are atacantul in varsta de 26 de ani la Inter Milano, ii afecteaza și evoluția in cadrul echipei naționale a Argentinei, potrivit news.ro. Icardi nu s-a ințeles cu gruparea nerazzurra pentru prelungirea contractului, a ramas fara…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare cod portocaliu de polei pentru județele Ialomița, Prahova, Braila, Buzau, Ilfov, Calarași, Galați și Vrancea. De asemenea, ANM a emis un cod galben de ploi și intensificari ale vantului valabile in judetele Giurgiu, Teleorman si Calarași. UPDATE ora 20:15: Administratia…

- 12 judete, majoritatea din sudul tarii, se afla marți dimineața sub cod galben de ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), scrie Mediafax.Pana la ora 8.00, pentru Suceava, Bacau, Vrancea, Neamt, Ialomita, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman,…

- Un numar de 55 localitați din 10 județe erau nealimentate cu energie electrica sâmbata dimineața, fiind afectați circa 36.000 de consumatori finali, anunța Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Autostrada Soarelui, cinci drumuri naționale și 16 drumuri județene sunt închise din cauza vremii.…