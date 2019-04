Florica Cherecheș, avocatul ONG-urilor Relateaza Cherecheș, care a intrat in viața politica tocmai din sectorul ONG: „ONG-urile, deși preiau o mare parte din problemele societații, ocupandu-se de persoanele vulnerabile, nu sunt sprijinite de actualul guvern, ba dimpotriva, sunt permanent impovarate de noi cerințe care presupun eforturi uriașe. Iar cand e vorba sa primeasca ceva ce li se cuvine, promis de Guvern, au de așteptat nepermis de mult. La inceputul lunii martie am adresat o intrebare ministrului Muncii cu privire la aprobarea standardului minim de cost pentru servicii sociale, iar raspunsul primit este halucinant. … Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

